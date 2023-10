Todos los fontaneros lo hacen: el truco del calentador de agua para ahorrar en la factura de la luz

El truco del calentador de agua para ahorrar en la factura de la luz te servirá para evitar pagar de más con uno de los electrodomésticos que más energía necesitan. En todas las casas se necesita un calentador de agua, todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida ese mal trago que supone quedarse sin él. Perder el calentador de agua por unas horas o por unos días en los que quizás acabes teniendo que ducharte con agua fría, nos ayuda a valorar este elemento que acaba gastando más de la cuenta. Con este truco pondrás fin a las elevadas facturas de la luz.

Este es el truco del calentador para ahorrar en la factura de la luz

A la hora de ahorrar en la factura de la luz, es importante hacerlo de la mano de cada uno de los trucos que nos servirán para no gastar demasiado. Estamos ante un tipo de elemento que acabará siendo el que marcará la diferencia, ante un gasto energético que puede acabar siendo el que nos empuje a gastar de más.

Para controlar el calentador algunos expertos colocan una manta térmica que ayuda a mantener el agua a una temperatura constante invirtiendo menos energía. Teniendo en cuenta que el sistema se basa en un elemento que permite que nuestra agua esté en perfectas condiciones a una temperatura constante la manta servirá para no invertir demasiada energía en ello.

Es un truco que muchas personas usan, aunque claro, debemos tener algunos conocimientos sobre cómo colocar la manta y no provocar un desastre. En definitiva, nos interesa que nuestro calentador no se rompa y funcione lo máximo de tiempo posible, para no tener que gastar de más en su mantenimiento.

Intenta ajustar la temperatura a la que necesitas realmente, sin pasarte de más. Si estás fuera de casa, apaga este elemento. Aunque te parezca que no gasta, lo hace y mucho, por lo que será mejor que consumas solo la cantidad de agua que necesites. El calentador si no lo vas a usar o en verano quieres aprovechar para desenchufarlo, hazlo.

Vas a ahorrar una buena cantidad de energía y al final del recorrido acabarás recibiendo aquello que necesitas. Una factura de la luz menos costosa que las actuales que están saliendo de la norma, con cifras que nunca antes han sido tan elevadas.