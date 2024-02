Todo lo que tienes que saber sobre cómo afecta a tu hipoteca que se incendie tu casa: esto es lo que te cubre el seguro

Cuando se produce un incendio en una vivienda puede desencadenar consecuencias devastadoras, no sólo a nivel físico y emocional, sino también en términos de gestión financiera y legal. En España, tras el devastador incendio que ha tenido lugar en Valencia, dos actores fundamentales, Mapfre y Santander, han anunciado medidas para anticipar ayudas a los asegurados afectados, un aspecto esencial para la pronta recuperación y reconstrucción de la vida de los afectados.

La cobertura de un seguro de hogar se convierte en un salvavidas en situaciones de incendio, abarcando tanto la vivienda como el edificio en sí. No obstante, esta salvaguarda aplica únicamente a aquellos propietarios que hayan previamente contratado un seguro, una práctica a menudo obligatoria al firmar una hipoteca. Es importante subrayar que quienes no hayan asegurado su hogar no recibirán compensación alguna de las aseguradoras. Para disipar las dudas que puedan surgir entre los afectados, la patronal del sector, Unespa, ha emitido un documento informativo detallando los pasos a seguir en estas circunstancias inusuales.

Los seguros en un incendio

Una de las primeras inquietudes que surgen tras un incendio, especialmente uno de la magnitud ocurrida en Valencia, es la vivienda y los gastos asociados. En este contexto, entra en juego la cobertura de inhabitabilidad dentro del seguro de hogar. La aseguradora asume la responsabilidad de cubrir los gastos relacionados con la imposibilidad de habitar la casa durante un período específico, conocido como «cobertura de inhabitabilidad». Es esencial conservar meticulosamente todos los recibos de gastos incurridos, ya que estos serán necesarios para la posterior reclamación.

Mapfre, como aseguradora del edificio afectado en Valencia, ha anunciado una medida ejemplar al adelantar ayudas, proporcionando 12.000 euros por vivienda asegurada para cubrir gastos inmediatos. No obstante, la cantidad total que se reciba después del incendio dependerá directamente de las coberturas específicas que haya contratado el propietario, y en ningún caso excederá el valor del inmueble. Un detalle clave a tener en cuenta es que las indemnizaciones no suelen cubrir la pérdida total, ya que ello resultaría en primas prohibitivas para los asegurados.

En cuanto a lo que abarca exactamente el seguro, este contempla tanto el contenido como el continente. La cobertura de contenido incluye muebles, electrodomésticos y enseres personales, mientras que la de continente se extiende a las paredes, puertas y ventanas. Además, en el caso del seguro de la comunidad de vecinos, este puede indemnizar los daños en la construcción del edificio y en las áreas comunes, como el portal, escaleras, ascensores, jardines y piscina, así como el mobiliario de las zonas comunes.

Para aquellos propietarios que tenían su vivienda alquilada, es de suma importancia revisar las cláusulas del seguro para determinar la posibilidad de solicitar una indemnización por la pérdida de ingresos mensuales. Los locales comerciales alquilados también pueden contar con pólizas que cubran la pérdida del producto almacenado y, en algunos casos, el lucro cesante debido a la paralización de la actividad comercial.

Cómo afecta a la hipoteca

En cuanto a la hipoteca, es fundamental comprender que esta no se cancela automáticamente debido al incendio. La deuda contraída por el propietario con el banco sigue siendo una obligación independiente de la ocurrencia del siniestro. Algunas entidades, como Banco Santander, han respondido a esta situación aprobando una carencia de seis meses para los hipotecados, proporcionando una ayuda inmediata de 3.000 euros para los primeros gastos.

Sin embargo, es vital tener en cuenta que el suelo sobre el cual se erige el edificio, construido en 2008, generalmente no se destruye en un incendio y, por ende, queda excluido del cálculo de las indemnizaciones. Esto puede resultar en compensaciones menores para los afectados, ya que el suelo constituye la parte más valiosa de una vivienda, más allá de las paredes o el techo, que sí están cubiertos por las pólizas.

Otras aseguradoras, como Línea Directa, también desempeñan un papel crucial en la asistencia a los afectados. Además de adelantar los gastos por inhabitabilidad a sus asegurados, ofrecen vehículos de sustitución para aquellos cuyos automóviles resultaron afectados en el incendio. Asimismo, proporcionan asistencia psicológica a sus clientes, reconociendo el impacto emocional que un incidente de esta magnitud puede tener en las personas afectadas.

En casos de fallecimiento, las aseguradoras desempeñan un papel de orientación para los familiares, ayudándoles a determinar si el difunto contaba con un seguro de vida o accidentes. Se recomienda acudir al Ministerio de Justicia, que dispone de un registro de seguros con cobertura de fallecimiento. A través de esta entidad, es posible verificar si el fallecido tenía un seguro y, en caso afirmativo, con qué aseguradora. Con esta información, los beneficiarios pueden proceder a reclamar la indemnización correspondiente.

Para aquellos que necesiten documentación de la vivienda afectada en el incendio de Valencia, el Colegio Notarial de la ciudad ha implementado un servicio gratuito para la búsqueda, expedición y entrega de escrituras públicas de las propiedades afectadas. Para acceder a este servicio, se ha habilitado un correo electrónico y un teléfono de contacto, demostrando la importancia de la colaboración entre distintas instituciones en situaciones de crisis.

La gestión de un incendio en una vivienda implica múltiples facetas, desde consideraciones legales hasta complejidades aseguradoras y financieras. Comprender las coberturas del seguro, conservar los recibos y seguir los procedimientos adecuados son pasos cruciales en el proceso de recuperación. La solidaridad de las aseguradoras y otras instituciones juega un papel vital en la reconstrucción de la vida de aquellos afectados por esta tragedia.