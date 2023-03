Tienes que probarla: así es la exquisita cerveza que arrasa en El Corte Inglés

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en todo el mundo, quizás la que más, teniendo mucho éxito también sus diferentes versiones sin alcohol para aquellos que no quieren dejar de disfrutar de lo mucho que ofrece pero que por el motivo que sea no quieren tomar bebidas alcohólicas. Hoy te mostramos una cerveza exquisita que está arrasando en ventas en El Corte Inglés y que tienes que probar porque es de las mejores que te vas a llevar a la boca… ¡es una cerveza espectacular que no olvidarás!.

En El Corte Inglés puedes encontrar un gran surtido de cervezas, algunas de ellas exclusivas o muy difíciles de encontrar en otros establecimientos y que en este caso pueden estar tanto en el supermercado como en la tienda gourmet, donde están muchas de las más exclusivas de cuantas hay a la venta en nuestro país. Los responsables de estos grandes almacenes saben que España es un país con una gran pasión cervecera, y no dudan en llevar las mejores a sus diferentes tiendas.

La cerveza negra Guinness que tienes que probar

Se trata de la Cerveza negra original Irlanda GUINNESS, una espectacular cerveza perfecta para los amantes cerveceros, en su versión negra que proporciona una experiencia increíble y que desatará tanto tu locura como todos tus sentidos. Actualmente El Corte Inglés la tiene disponible en formato de 33 cl a un precio de 2,75€, con la promoción de que si te llevas dos unidades, la segunda te saldrá al 50%, una promoción que está disponible hasta el 22 de marzo, por lo que debes darte prisa para no perder la oportunidad de aprovechar una oferta tan interesante.

Esta fantástica cerveza negra Guinness tiene su origen en Irlanda y está fabricada en Sevilla por Heineken España, una birra deliciosa con un 5% de alcohol y con un frescor, un sabor y una textura que es una combinación explosiva que te flipará a cada trago que le des. En su listado de ingredientes encontrarás únicamente agua, malta de cebada, levadura y lúpulo. En cuanto a sus valores nutricionales, por cada 100 g contiene 36 kcal y 3 g de azúcares.

Para poder disfrutar al máximo de esta cerveza es importante conservarla en un lugar seco, limpio y bien ventilado, alejado de otros productos que puedan contagiarle olores o sabores que distorsionen los suyos propios. Lo ideal es que se conserve siempre a una temperatura de entre 5-15ºC, evitando en todo caso que esté a temperaturas superiores a 25ºC. Lo más recomendable al servirla es que esté a una temperatura de entre 0-3ºC para así disfrutar al máximo de sus cualidades.