¡La tentación dulce de Mercadona! La tarta de queso Hacendado: ¿es realmente tan buena?

Si eres un amante de la tarta de queso, seguro que has probado o has oído hablar de la tarta de queso Hacendado, el postre que se vende en Mercadona y que no deja de dar que hablar en las redes sociales. Se trata de tarta que cuenta con un receta tradicional y muy cremosa, que además no contiene gluten y que ha conquistado el paladar de muchos clientes y hasta de algunos pasteleros profesionales. ¿Pero qué lleva esta tarta y por qué todo el mundo habla de ella? ¿Realmente es tan buena? Descubramos más sobre la tentación dulce de Mercadona. La tarta de queso Hacendado que todos desean.

La tarta de queso de Mercadona que todos desean

¿Qué tiene de especial la tarta de queso de Mercadona? ¿Es realmente tan buena como dicen? Su sabor es suave y cremoso y los «Jefes» de estos supermercados, no dejan de alabarlas en redes como Twitter o en TikTok.

Que pecado mortal es la tarta de Queso de Mercadona 🥹🥹 pic.twitter.com/Z1ZT9mQbne — 🖤Nuria🖤 (@NuriaRedSun) June 26, 2023

La tarta de queso Hacendado se presenta en un envase de 180 gramos, que se puede encontrar en la sección de panadería de Mercadona. Según la etiqueta, los ingredientes son: nata (35% materia grasa), queso crema (22%), azúcar, huevo pasteurizado, almidón modificado de maíz, gelatina y aroma.

Por cada 100 gramos de producto, la tarta aporta 266 kilocalorías, 19 gramos de grasa (de los cuales 12,3 son saturados), 18,6 gramos de hidratos de carbono (de los cuales 18,3 son azúcares) y 5,1 gramos de proteína. Además, no contiene gluten, por lo que es apta para celíacos.

Como se puede observar, se trata de un postre bastante calórico y rico en grasas y azúcares, por lo que no es recomendable abusar de su consumo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que se trata de una porción bastante grande por lo que es ideal para compartir con tu pareja o con un amigo.

Eso sí, una vez la pruebes puede que te cueste compartirla ya que se trata de una tarta que como decimos, tiene un sabor exquisito, al que se le suma una textura suave a la que es difícil resistirse. Incluso algunos pasteleros profesionales han alabado la calidad de esta tarta de queso y la han recomendado como una buena opción para disfrutar de un postre casero sin tener que cocinar.

Algunos consejos para mejorar aún más la experiencia son:

Sacar la tarta del frigorífico unos minutos antes de consumirla para que tenga una temperatura más agradable.

Acompañarla con algún tipo de mermelada, fruta o sirope para darle un toque diferente y personalizado.

Por último, y como sugerimos, compartirla con alguien especial para hacer más dulce el momento.

En definitiva, la tarta de queso Hacendado es uno de los productos estrella de Mercadona, que ha sabido satisfacer el gusto de los amantes de este postre tan popular. Se trata de una receta tradicional y muy cremosa, que no contiene gluten y que tiene un precio muy económico de solo 1,80 euros. Y aunque es un alimento con elevado contenido en grasas y azúcares, se puede disfrutar con moderación y siguiendo algunas recomendaciones para potenciar su sabor. Si quieres probarla, solo tienes que ir a tu Mercadona más cercano y buscarla en la sección de panadería. ¡No te arrepentirás!.