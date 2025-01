La cotización de las acciones de Telefónica ha caído un 3% en la apertura de la Bolsa tras el asalto del Gobierno de Sánchez a la presidencia de la compañía este fin de semana. Poco después de las 9:00 horas, el descenso bursátil se relajaba al 2,8%. Así, los inversores han reaccionado a la destitución de José María Álvarez-Pallete como presidente de la compañía, culminada en el consejo extraordinario del pasado sábado.

De esta forma, la destitución no sólo hace efectivo el asalto del Gobierno a la operadora, sino también la traición de la saudí STC Telecom, que pasó de ser posible aliada del ya ex presidente a facilitar su salida.

Formalmente, la teleco saudí no ha tenido participación en la salida de Pallete, puesto que aún no tiene representantes en el consejo. Pero fuentes conocedoras de la situación aseguran que, sin su apoyo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no habría podido llevar a cabo la maniobra culminada ahora. De hecho, añaden que el Gobierno ha querido llevarla a cabo antes de dicha incorporación al consejo porque STC aspira a tener dos asientos, como adelantó OKDIARIO.

Seguirá ampliación.