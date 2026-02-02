Telefónica abre oficina en Londres y refuerza su apuesta por Europa

Telefónica da un paso más en el cumplimiento de su reciente Plan Estratégico. Telefónica ha anunciado este lunes la apertura de una Oficina en Reino Unido, con sede en Londres, y que dependerá directamente al consejero delegado de la operadora, Emilio Gayo. La nueva Oficina refuerza la estrategia del grupo que preside Marc Murtra, y que sitúa a Europa como eje clave de la estrategia de la compañía.

«La creación de esta oficina en Reino Unido refuerza nuestro compromiso con Europa y con la ejecución disciplinada del Plan Estratégico», ha señalado Gayo. «Reino Unido es un mercado estratégico para el Grupo y queremos contar con una estructura que nos permita estar más cerca del negocio, apoyar la creación de valor y asegurar una gestión alineada con nuestras prioridades industriales y financieras», ha explicado.

La nueva Oficina de Reino Unido tendrá como objetivo apoyar la ejecución de las prioridades estratégicas definidas en Transform & Grow, impulsar una gestión operativa más integrada de los activos del Grupo en Reino Unido y reforzar la coordinación con las áreas y unidades de negocio de Telefónica que dan soporte al negocio en Reino Unido con el fin de maximizar la creación de valor a largo plazo en uno de los cuatro mercados clave de Telefónica.

La oficina estará liderada por Mario Martín, según ha comunicado la empresa, ejecutivo con 30 años de experiencia en Telefónica y una trayectoria destacada en gestión industrial, alianzas estratégicas y creación de valor. En los últimos ocho años ha sido consejero delegado de Telxius, donde ha liderado un sólido proceso de crecimiento del negocio y de gestión de socios industriales y financieros como KKR y Pontegadea.

Anteriormente, desempeñó responsabilidades como Chief Industrial Alliances Officer, Chief Asia Regional Officer —basado en China y con un papel clave en la constitución de la alianza estratégica con China Unicom— y Director de M&A del Grupo, participando activamente en operaciones relevantes como la adquisición de O2.

Mario Martín formará parte del Consejo de Administración de VMO2, reforzando el alineamiento estratégico y la gobernanza del Grupo en uno de sus principales mercados europeos.