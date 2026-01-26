Telefónica descarta inicialmente comprar Vodafone España al precio que pide su propietario, el fondo Zegona, que rondaría los 15.000 millones de euros, según fuentes conocedoras de la negociación. La operadora que preside Marc Murtra está interesada en la operación, pero considera que el precio es excesivo y que no permitiría rentabilizarla.

«Zegona pide una valoración exagerada que Telefónica no va a pagar», explican las fuentes. «Murtra comprará sólo si el precio es razonable. Zegona ha caído en Bolsa por el pago de dividendo a sus accionistas, y ahora quieren aplicarle una prima excesiva para la venta», añaden.

Zegona, cuyo único activo en cartera es Vodafone España, cotiza en la Bolsa de Londres con una capitalización de unos 12.180 millones de libras (unos 14.050 millons de euros). Ahora bien, los 15.000 millones citados suponen el triple de los 5.000 que pagó por Vodafone en 2023. Además, sus ingresos en España cayeron ligeramente hasta septiembre. Un portavoz de Telefónica no hizo comentarios a esta información.

Como es bien sabido, Telefónica está interesada en crecer mediante operaciones corporativas. Su objetivo es hacer una gran adquisición transfronteriza en Europa, pero para ello necesita que la Comisión Europea relaje las restricciones que impone actualmente a estas operaciones. Por ello, la compañía no deja de repetir el discurso de que es necesario que las telecos europeas tengan un mayor tamaño para competir con las chinas y estadounidenses.

Mientras espera que ese deseo se haga realidad, Telefónica «está analizando oportunidades en todas las geografías en las que está presente. Está apuntando con el fusil a varios objetivos y, cuando surja la oportunidad», disparará», según las fuentes.

Y en España, ese objetivo es Vodafone, vendida en 2023 por la matriz británica al fondo Zegona. Masorange (fusión de MásMóvil y Orange) es demasiado grande y su adquisición crearía un monopolio de facto, mientras que Digi tiene el problema contrario: es demasiado pequeña y, además, su modelo de negocio exclusivamente low cost es menos comlementario con el de Telefónica, por lo que habría menos sinergias.

No hay negociaciones

Por ello, la opción ideal es Vodafone. Ahora bien, Telefónica no está dispuesta a pagar un precio exagerado que limite la rentabilidad de la compra. De hecho, las fuentes aseguran que Telefónica aún no se ha sentado a negociar con Vodafone y que ni siquiera ha habido contactos preliminares. En cuanto al precio, es al que Zegona ha valorado Vodafone en su memoria anual de 2025.

Estas operaciones son similares a una partida de póker, en la que cada parte intenta lanzar mensajes a la otra sobre sus pretensiones para tratar de conseguir el precio más bajo (el comprador) o más alto (el vendedor) posible. Normalmente, se suelen resolver mediante negociaciones secretas en las que ambas partes rebajan sus planteamientos maximalistas y alcanzan un punto medio que satisface a ambas. Si no se alcanza, la operación no sale adelante; hay muchos precedentes de fracasos.

La gran pegunta es dónde se encuentra ese punto medio en el caso de Telefónica y Vodafone. Y eso va a depender de si la operadora que preside Murtra tiene más presión por comprar para iniciar sus planes de crecimiento o si la que dirige José Miguel García tiene más ganas de vender con beneficios, sabiendo que difícilmente va a encontrar otro comprador que no sea Telefónica.