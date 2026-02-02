Emma García estalla contra Gloria Camila por su actitud en plató: «Me importa una mierda»

No es ningún secreto que, en los últimos días, Gloria Camila volvió a ser noticia por un acercamiento con Álvaro García, su ex pareja. Y todo por un viaje que han hecho juntos a Venecia. Como era de esperar, esta escapada está dando mucho de qué hablar, puesto que muchos ya están dando por hecho que la colaboradora y el cantante han vuelto a retomar su noviazgo. Como era de esperar, el pasado domingo 1 de febrero, durante la emisión de una nueva entrega de Fiesta, Emma García aprovechó que Gloria Camila se encontraba en plató para preguntarle sobre lo sucedido. «No entiendo la que se está liando con todo este asunto de Venecia. Yo no he confirmado que haya vuelto con Álvaro», comenzó explicando la hija de Ortega Cano. Y añadió: «Hemos hecho un viaje, y no tengo que estar justificando cada cosa que hago, mi vida es mía».

Fue entonces cuando Emma García, harta de la actitud que estaba mostrando Gloria Camila, no ha dudado en estallar contra ella. «Pero vamos a ver, ¿yo no puedo preguntar o cómo va esto?», cuestionó la presentadora de Fiesta, dirigiéndose a la directora del programa. Lejos de que todo quedase ahí, no dudó en ir mucho más allá: «Pues te digo una cosa, paso de preguntar porque a mí me importa una mierda también al final esto, entiéndeme». Acto seguido, se levantó de su sitio se dirigió hasta el público allí presente: «Llego y me encuentro con una que está enfadada (refiriéndose a Raquel Bollo) y con otra que no quiere justificar su vida cuando sabe que le voy a preguntar con todo el cariño del mundo y dice que no va a hablar, pues yo paso de preguntar», afirmó, con contundencia. Todo ello mientras dejó claro que «no tiene por qué aguantar las caras» de Gloria Camila, ni las de Raquel Bollo.

«Si no queréis que se os pregunte sobre ciertas cosas habladlo con la dirección y yo no os pregunto, lo estáis rebotando todo en mí y a mí eso no me hace gracia, igual que tú dices lo que quieres, yo también», comentó Emma García, mientras se acercaba hasta ambas para volver a sentarse en el sofá en el que se encontraba tan solo unos segundos antes.

Lo que ninguno de los allí presentes esperaba es que Gloria Camila fuese a romper a llorar tras el golpe en la mesa que había dado Emma García. Entre otras cuestiones, porque se sentía profundamente agobiada por la situación, al sentirse excesivamente expuesta y con la obligación «justificar» cada paso que da.

«Mi enfado no es contigo, es por la polémica que se ha generado por un viaje que yo me hago con una persona porque me apetece y fin, se le ha dado demasiada vuelta», comenzó explicando la hija de Rocío Jurado. Y añadió: «Lo de Manuel ya lo hablaré yo con Manuel, pero es que sinceramente no tengo por qué venir a justificarme aquí sobre cada decisión que tomo», aseguró, refiriéndose al hijo de Raquel Bollo.

Pero, ¿qué tiene que ver Manuel Cortés en esta historia? En las últimas semanas, se les ha relacionado desde que fuesen pillados juntos en más de una ocasión. Tras enterarse del viaje a Venecia, el cantante utilizó sus redes sociales para lanzar una indirecta, con la que dejaba claro que estaba muy dolido con lo sucedido.

Fue entonces cuando, durante su paso por Fiesta, Raquel Bollo quiso romper una lanza a favor de su hijo: «Gloria, hay que ponerse en la piel de cada uno. Tenemos que recoger lo que sembramos y si tú siembras alguna molesta, que no sé cuál sería, en otra persona, esa persona tiene derecho a expresarla». Y añadió: «Tenemos una edad en la que podemos hacer lo que queramos en todo momento, pero también nos arriesgamos a que si causamos dolor o molesta en otra persona que es prudente, pues se ha expresado así porque no le ha hecho gracia. Eso lo tendréis que hablar vosotros».