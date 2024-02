José María Álvarez-Pallete y Ángel Vila, presidente y consejero delegado de Telefónica, respectivamente, se han abierto a que la operadora compre algún rival en España para crecer y hacer frente a la fusión Orange-MásMóvil, que se convertirá en el líder nacional por número de clientes. «La desregulación de Telefónica tras la fusión se podrán presentar oportunidades» para nosotros, ha dicho Vilá.

Álvarez-Pallete ha insistido en que con la fusión de Orange y MásMóvil, Telefónica dejará de ser el líder del mercado y ya no existen razones para mantener la regulación sobre la operadora española, que le impide competir en igualdad de condiciones con el resto por las restricciones de Competencia a los incumbentes.

«Esa regulación nació cuando éramos un monopolio, éramos el operador incumbente y éramos de cobre. Ahora ya ni somos un monopsolio, ni somos incumbentes, ni somos de cobre», ha subrayado el presidente de Telefónica durante la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2023. «Los motivos por los que se nos impuso ese marco regulatorio han desaparecido», ha insistido.

La cúpula de la operadora española espera que a lo largo de este año desaparezca esa regulación y puedan competir en igualdad de condiciones, lo que les abre la puerta a adquisiciones de compañías más pequeñas que operan en España. Uno de los nombres que suena es el de Avatel, quinto operador nacional tras la fusión de Orange y MásMóvil.

«Es un operador por el que tenemos mucho respeto, por cómo están haciendo las cosas, y a su equipo directivo. Dicho esto, no hay conversaciones de ningún tipo», ha señalado Vilá.

Además de abrirse a compras en el mercado nacional, en Telefónica confían en que su situación financiera les permita competir con ventajas sobre el resto de competidores nacionales. «Nuestros competidores están muy apalancados y no podrán hacer grandes ofertas si no quieren descuadrar sus cuentas», ha dicho Vilá.

Telefónica además está abierto también a alcanzar un acuerdo con Vodafone para unir sus negocios de fibra o sólo para alcanzar un pacto comercial. Igualmente están en conversaciones con Digi para mantener el acuerdo mayorista que finaliza en 2026. La rumana Digi tiene una opción de compra de la red de Orange-MásMóvil -como parte de los remedies que obliga Bruselas para aceptar la operación- y en Telefónica están trabajando para que Digi renuncie a esa opción y se mantenga con Telefónica.

SEPI y STC

Sobre la entrada de la SEPI en el capital de Telefónica o de la saudí STC en el consejo de la operadora -tiene el 4,9% del capital-, Álvarez-Pallete ha señalado que no tiene constancia que la SEPI haya empezado a comprar acciones de la operadora ni que STC haya solicitado al Gobierno aumentar hasta el 10% su capital.

«No sabemos nada, no tenemos noticias y no nos incomoda esta situación. Corresponde a la SEPI decidir cuándo y cómo compra las acciones que ha anunciado que va a comprar, hasta el 10%», ha dicho el presidente de Telefónica. Y sobre STC, que de momento no ha solicitado a la compañía entrar en el consejo, momento en el que necesitaría el visto bueno del Gobierno.