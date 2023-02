Las telecos europeas cifran en 15.000 millones al año lo que le cuestan los cinco gigantes de internet

No están físicamente pero sí son las protagonistas de todas las conversaciones y corrillos del Mobile World Congress (MWC), el congreso mundial que reúne al sector de las telecomunicaciones para presentar sus últimos desarrollos y servir de ‘altavoz’ de sus necesidades. Este año, la faceta más reivindicativa de las operadoras europeas marca el desarrollo del congreso que se celebra en Barcelona. Las grandes del sector han puesto de relieve el desequilibrio existente entre los que invierten en red y los que copan las capacidades -de forma gratuita- para hacer sus negocios. Si la semana pasada, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, incidía en la necesidad de que Europa defina qué industria quiere y apelaba a la necesidad de una normativa que diferencie entre quien invierte en el desarrollo europeo y quienes no; ayer fue la consejera delegada de Orange, Christel Heydemann, la que tomó el testigo del discurso y cifró en 15.000 millones de euros anuales lo que le cuestan al sector las cinco grandes de internet. Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft copan, según los cálculos avanzados por Álvarez-Pallete, el 60% de la capacidad de las redes que hay en servicio.

De hecho, la primera ejecutiva del grupo Orange, señalaba en Barcelona que “la situación de las empresas de telecomunicaciones europeas se ha vuelto completamente paradójica”, dado que el sector ha de hacer frente a “una feroz competencia” y a las consecuencias de “una regulación a veces anticuada”. La ejecutiva gala puso de relieve que “las empresas de telecomunicaciones se enfrentan a la presión de los inversores para exprimir su capitalización mientras se enfrentan al crecimiento exponencial del tráfico, concentrado principalmente por un puñado de actores digitales”.

Las llamadas de atención parecieron encontrar eco en el gobierno español que, a través de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha posicionado del lado de las telecos para pedir a Bruselas una reforma legislativa «cuanto antes» para que las grandes tecnológicas paguen por el uso de la red. Calviño considera «evidente que el desarrollo de las nuevas infraestructuras necesita una inversión masiva por parte del sector público y privado. Todos los agentes -dijo- tienen que contribuir de una manera justa a su financiación. Somos partidarios de que, cuanto antes, se ponga una propuesta legislativa» en marcha, señaló.

Las cifras del sector son mareantes. La primera ejecutiva de Orange recordó que el sector invierte 56.000 millones de euros cada año en Europa. Solo a servicios de telefonía fija y móviles, las grandes operadoras destinan anualmente unos 3.600 millones de dólares (casi 3.400 millones de euros) según avanzó Álvarez-Pallete la semana pasada.

El ejecutivo español es, además, presidente de GSMA, la asociación mundial de empresas de telecomunicaciones que organiza el MWC. En ese marco, presentó ayer el acuerdo de 21 de las mayorees operadoras de telecomunicaciones del mundo para la puesta en marcha del GSMA Open Gateway, un protocolo de colaboración que, no solo se constituirá como un estándar para la industria, sino que, además, permitirá hacer interoperables todas sus redes y compartir con los desarrolladores un marco de programación de aplicaciones (API) de las redes.

Como Álvarez-Pallete ha señalado en MWC, las API estarán disponibles para que los desarrolladores creen servicios en sectores clave como las ‘Fintech’ (tecnología financiera), Identidad, Antifraude, Movilidad inteligente, ‘Gaming’, la Web 3 o el Metaverso. El presidente de Telefónica y de GSMA apeló a la unidad de operadores, proveedores, grandes tecnológicas y desarrolladores, al considerar que un espíritu de “colaboración” les hace a todos «más fuertes» y abre camino hacia una ola de crecimiento del ecosistema digital. En esa línea, destacó que el acuerdo creará «un nuevo mundo de oportunidades para la industria» y será un catalizador para que esos servicios avanzados desarrollen su potencial.

Nuevos aires en Bruselas

El ejecutivo español consideraba recientemente que “este mundo ha cambiado y tiene muy poco que ver con la regulación que hoy rige. Ya no son ni redes de cobre ni de móviles 2G o 3G. Son redes de fibra y redes de 4G y 5G. Este es el mundo -decía- de la inteligencia artificial, el metaverso, del wi-fi 7, de la realidad virtual, la realidad aumentada… va a venir la computación cuántica. Es un nuevo mundo que necesita redes distintas”.

La postura adoptada por las grandes telecos europeas se produce en un m omento clave para el sector dado que el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, el francés Thierry Breton, ha abierto una consulta pública para conocer la situación y necesidades del mercado que, deesde luego, ha abierto las esperanzas de las operadoras que son quienes realizan las inversiones.

Conocida la iniciativa de Bruselas, desde Telefónica se destaca que “necesitamos una nueva regulación que distinga de los operadores que invierten de los que no. No tiene sentido que siga regulado el mercado mayorista de fibra en España, uno de los más competitivos en Europa. En su opinión, el debate no es solo por la regulación sino para definir “qué redes queremos en Europa y para qué; qué tipo de infraestructuras queremos llevar a los europeos”. Para los responsables de la operadora española, para alcanzar los objetivos fijados en la denominada ‘Brújula Digital de la UE’, al ritmo actual de inversiones faltarían 200.000 millones. De hecho,la máxima ejecutiva de Orange, Christel Heydemann, resaltó las” inversiones masivas en la red” que se han realizado en Europa en la última década por casi 600.000 millones de euros.