Te puedes llevar más de 10.000 euros: el SEPE lo confirma y así se puede esta ayuda

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el organismo que gestiona los subsidios y las prestaciones por desempleo en España. Así, cuando alguien pierde su empleo de manera involuntaria puede pedir la prestación contributiva por desempleo, cuya cuantía oscila entre los 560 y los 1.575 euros mensuales. Pero, ¿qué ocurre si una persona no tiene derecho a paro?

Y es que, para poder cobrar la prestación contributiva por desempleo es necesario haber cotizado un mínimo de 360 días en los 6 años anteriores a la situación de desempleo.

En estos casos, el SEPE ofrece un subsidio por insuficiencia de cotización. Una prestación no contributiva dirigida a aquellos ciudadanos con pocos recursos económicos y que no tienen derecho a ninguna otra ayuda. El objetivo es garantizar unos ingresos mínimos a quienes se encuentren en esta situación.

Subsidio por insuficiencia de cotización

«Si has trabajado menos de un año, puedes tener derecho a un subsidio por desempleo. Su duración dependerá del número de meses cotizados y de si tienes o no responsabilidades familiares. Las cotizaciones que te sirvan para reconocer este subsidio no podrán ser tenidas en cuenta para acceder a una futura prestación contributiva», explica el SEPE.

Requisitos

Los requisitos para solicitar la ayuda son los siguientes:

Estar en situación legal de desempleo.

Estar inscrito como demandante de empleo.

Si tienes cargas familiares, haber cotizado al menos 3 meses y, si no las tienes, al menos 6 meses.

No percibir rentas de cualquier tipo superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional.

Si paralizaste el cobro de una prestación contributiva para trabajar durante período inferior a 360 días, debes solicitar la reanudación de dicha prestación. Sin embargo, si no es la primera vez que lo suspendes, tienes varios periodos trabajados y entre todos suman 360 días o más, tienes que solicitar una nueva prestación contributiva por desempleo.

Duración y cuantía

La duración y cuantía de la prestación dependen del período de cotización y de si se tienen cargas familiares.

Con cargas familiares : la ayuda dura 3, 4 o 5 meses, si se ha cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente. Si el período de cotización es de 6 meses o más, el subsidio dura 21 meses.

: la ayuda dura 3, 4 o 5 meses, si se ha cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente. Si el período de cotización es de 6 meses o más, el subsidio dura 21 meses. Sin cargas familiares: si se ha cotizado 6 meses o más, la prestación se cobra durante 6 meses.

La cuantía del subsidio por cotización insuficiente es el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que este 2023 equivale 480 euros al mes. Por lo tanto, una persona con cargas familiares y que haya trabajado seis meses, tiene derecho a 21 meses de prestación: 480 euros por 21 meses da un total de 10.080 euros.