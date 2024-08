Te están timando: alerta de la OCU por lo que están haciendo en algunos restaurantes

Estamos en pleno verano, muchas son las personas que todavía siguen de vacaciones y como es natural, aprovechamos estos días de sol para salir a disfrutar de una buena comida en un chiringuito o en un restaurante. Ya sea porque desees probar la gastronomía local del lugar en el que pasas tus vacaciones o simplemente porque quieres disfrutar de una cena fuera de casa, ir a un restaurante es una experiencia que muchos valoramos. Sin embargo, cuando nos sentamos a la mesa y elegimos un plato del menú, lo último que esperamos es que nos llevemos una sorpresa cuando nos traen la cuenta. Para evitar esto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), nos da las claves de lo que nunca pueden hacer los restaurantes, aunque estos tengan libertad en lo que a sus condiciones respecta.

Salir a comer fuera es una costumbre que forma parte de nuestra vida social y de ocio, pero no siempre somos conscientes de nuestros derechos como consumidores cuando nos sentamos a disfrutar de una buena comida. Tal vez seas de los que va a restaurantes regularmente, o quizá seas de los que lo hace de vez en cuando, para celebrar una ocasión especial. Sea como sea, cuando lo hacemos, solemos confiar en que el precio que pagamos corresponde al servicio recibido. Sin embargo, la OCU ha emitido una advertencia importante: algunos establecimientos están implementando prácticas poco transparentes y en muchos casos, ilegales, que pueden hacer que la factura final se convierta en una desagradable sorpresa. Por eso, la OCU informa de algunas de las «trampas» más comunes que han detectado en los restaurantes. La clave aquí es que los consumidores estemos bien informados para que, cuando salgamos a disfrutar de una comida fuera de casa, no acabemos pagando más de lo justo. Es hora entonces de que prestes atención y no te dejes engañar engañar.

Alerta de la OCU por lo que hacen algunos restaurantes

Uno de los trucos más comunes que se están detectando en varios restaurantes es la eliminación de las cartas físicas, sustituyéndolas por códigos QR. Aunque es algo que se puede encontrar cada vez en más restaurantes, dado que resulta algo moderno y práctico, sobre todo desde la pandemia, la OCU advierte que esta práctica no es del todo legal si no se acompaña de una alternativa visible. Los consumidores tienen derecho a ver una lista de precios clara y accesible, ya sea en formato físico o digital, pero no pueden ser obligados a utilizar su propio dispositivo para consultar el menú. La ausencia de una carta física puede ser una señal de alerta, ya que esto podría dificultar la revisión detallada de los precios antes de hacer un pedido.

El problema del pago en efectivo y con tarjeta

Otra de las prácticas ilegales que la OCU ha detectado es la negativa a aceptar el pago en efectivo. La ley es clara: los establecimientos deben aceptar el efectivo como forma de pago, a menos que haya una señalización clara que indique lo contrario antes de que el cliente haga su pedido. Además, muchos restaurantes imponen un importe mínimo para pagar con tarjeta, lo cual también debe estar debidamente señalado. Estas condiciones a la hora de pagar, no sólo generan confusión y molestias, sino que son prácticas que, de no estar claramente indicadas, vulneran los derechos del consumidor.

Los precios que aparecen sin IVA y la obligación a dejar propina

Algo que puede sorprender a muchos es que la ley española no permite que los precios mostrados en las cartas de los restaurantes excluyan el IVA. Todos los precios deben incluir ya el IVA correspondiente, y cualquier restaurante que presente sus precios sin esta inclusión está actuando fuera de la normativa. Frases como ‘IVA no incluido’ son ilegales y pueden ser un indicio de que el establecimiento está intentando inflar la factura sin que el cliente se dé cuenta. Siempre que recibas la cuenta, asegúrate de que los precios corresponden exactamente a los que viste en la carta.

Por otro lado está el hecho de dejar o no propina. Algo que en muchos países ya es una obligación y de hecho aparece reflejado en la cuenta o ticket cuando nos disponemos a pagar. Sin embargo, en España la propina sigue siendo algo ‘voluntario’ aunque lo que sí puede hacer el restaurante es informarnos o sugerir que dejemos ese ‘extra’ por el servicio.

Tampoco será legal que nos cobren de más por hacer una reserva en el restaurante. Lo que sí se puede hacer es que tengamos que dejar una paga y señal a la hora de hacer la reserva, pero que luego se descuenta del importe final de la factura.

Cobro por cubiertos, pan, hielo o la leche del café

¿Y en alguna ocasión te han cobrado por un cesto de pan que no pediste o por el hielo en tu bebida? Esto, de acuerdo con la OCU, es ilegal si no está debidamente indicado en la lista de precios. Los restaurantes no pueden cobrar por estos extras si no lo han especificado previamente en su menú. En el caso de que estos cargos aparezcan en tu cuenta sin que hayan sido informados antes, tienes derecho a reclamar. Por ejemplo, si te ofrecen pan o te sirven un café con leche, el precio debe estar claramente establecido de antemano.

Por otro lado, en algunas comunidades autónomas, si está permitido aunque en otras es ilegal cobrar un suplemento por cubiertos o servicio, aunque sigue siendo una práctica que algunos restaurantes llevan a cabo. Este tipo de cobros, si bien puede parecer una cantidad pequeña, puede acumularse y generar un aumento significativo en la factura final. Según la OCU, es importante revisar este tipo de cargos, ya que no todos son legales, y muchos consumidores no están al tanto de que tienen derecho a negarse a pagarlos si no fueron informados previamente.

¿Y el agua del grifo?

Por último, pero no menos importante, si alguna vez pides un vaso de agua del grifo, recuerda que el establecimiento está obligado a proporcionártelo de forma gratuita. Esto es especialmente relevante en una época donde cada vez más personas buscan opciones más económicas o simplemente prefieren no pagar por agua embotellada. La OCU subraya que los restaurantes no pueden cobrar por este servicio básico y que debes exigirlo si lo solicitas.