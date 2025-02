A pesar de que los autónomos pueden elegir su propia base de cotización, lo cierto es que como cualquier otro trabajador, la jubilación o de hecho, la cantidad que se vaya cobrar de pensión puede ser todo un reto, dado que en este caso en concreto, son muchas las personas que trabajan por cuenta propia pero cotizando por la base mínima, lo que se traduce en una pensión bastante más baja que la que suelen recibir los los trabajadores del régimen general o por cuenta ajena.

Basta con consultar las cifras para comprobar que esto es así. En 2024, la diferencia entre la pensión media de los autónomos y la de los asalariados ronda el 40%. Esto se debe a que las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral son menores, lo que afecta directamente a la base reguladora sobre la que se calcula la pensión de jubilación. Pero ¿de qué cantidad exacta estamos hablando exactamente?. Conozcamos a continuación, la tabla de lo que vas a cobrar por tu jubilación si has sido autónomo cotizando el mínimo.

Lo que vas a cobrar por tu jubilación si has sido autónomo cotizando el mínimo

La posibilidad de cotizar por el mínimo es algo a lo que se acogen muchos autónomos en España, no tanto por deseo y sí por necesidad, dado todos los gastos que conlleva el hecho de tener una empresa o trabajar por cuenta propia. Algo que sin embargo, y a veces no se piensa o no se tiene otra opción, nos lleva a una pensión con un importe o cantidad demasiado bajos o que diste bastante de lo que acabará cobrando cualquier trabajador asalariado.

Tengamos en cuenta además que si cotizas por base mínima y eres autónomo estos dos factores que ahora señalamos, son esenciales:

Años cotizados: es necesario, tener un un mínimo de 15 años de cotización para acceder a la pensión contributiva.

es necesario, tener un un mínimo de 15 años de cotización para acceder a la pensión contributiva. Base de cotización: se refiere la cantidad sobre la que se calculan las prestaciones de la Seguridad Social y define la base reguladora de la pensión.

A partir de esto, en el caso de que te jubiles habiendo cotizado por la base mínima siendo autónomo, la pensión mínima de este 2025 queda con las siguientes cuantías:

Con cónyuge a cargo: 15.786,40 euros anuales (1.127,6 euros al mes en 14 pagas).

(1.127,6 euros al mes en 14 pagas). Sin cónyuge a cargo: 12.241,60 euros anuales (874,4 euros al mes en 14 pagas).

(874,4 euros al mes en 14 pagas). Menores de 65 años con cónyuge a cargo: 15.786,40 euros anuales (1.127,6 euros al mes en 14 pagas).

euros anuales (1.127,6 euros al mes en 14 pagas). Menores de 65 años sin cónyuge a cargo: 11.452 euros anuales (818 euros al mes en 14 pagas).

En la práctica, un autónomo que haya cotizado por la base mínima durante 15 años sólo tendrá derecho al 50% de su base reguladora, lo que en 2024 equivalía a aproximadamente 407 euros mensuales en 14 pagas. Aquellos que hayan cotizado el tiempo suficiente para recibir el 100% de la base reguladora podrían alcanzar una pensión de hasta 953,07 euros al mes.

Que podemos hacer para mejorar la pensión de jubilación siendo autónomo

Dado que la pensión de los autónomos con cotización mínima suele ser reducida, existen estrategias para mejorarla antes de que llegue la edad de jubilación.

Una de las primeras cosas que se pueden hacer, evidentemente, es aumentar la base de cotización. Recordemos que existe actualmente un sistema de cotización por ingresos reales, en el que los autónomos pueden modificar su base de cotización hasta seis veces al año. Esto permite planificar un incremento progresivo de la base de cotización a medida que mejoran los ingresos, con el objetivo de recibir una pensión más elevada en el futuro.

Otra opción para garantizar un ingreso extra durante la jubilación es contratar un plan de pensiones privado. Estos planes permiten generar un ahorro adicional y ofrecen ventajas fiscales, ya que las aportaciones realizadas pueden deducirse en la declaración de la renta. Además, desde 2023, los autónomos pueden contratar planes de pensiones de empleo, lo que eleva el límite máximo de deducción fiscal a 5.750 euros anuales, siempre que no supere el 30% de sus rendimientos netos.

Por último, existe también la opción de que si una persona ha trabajado no sólo como autónomo, sino también como asalariado y ha cotizado en ambos regímenes, podría acceder a dos pensiones de jubilación, siempre y cuando cumpla los requisitos en cada uno de ellos. Esta opción puede ser especialmente beneficiosa para quienes han alternado periodos de actividad como autónomos y como empleados por cuenta ajena.

Como podemos ver, cuando se trata de autónomos que han cotizado la base mínima durante años, la pensión que les queda al final puede ser realmente baja, de modo que resulta imprescindible tener una buena planificación. Aprovechar las posibilidades de aumentar la base de cotización, contratar un plan de pensiones privado o diversificar las cotizaciones entre distintos regímenes pueden ser estrategias clave para garantizar una jubilación más cómoda y segura siendo autónomo. En definitiva, tomar decisiones informadas a lo largo de la vida laboral puede marcar una gran diferencia en el bienestar económico cuando nos llegue el momento de jubilarnos.