Supermercados abiertos en el puente de mayo 2023: Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour…

Este fin de semana y mañana lunes se celebra el esperado Puente de Mayo, con motivo del Día del Trabajador y aunque son muchas las personas que han decidido viajar o hacer una pequeña escapadas, otras muchas se habrán quedado en su ciudad o localidad para descansar y también es posible que tengan que hacer la compra pero ¿qué supermercados abren estos días?. Será bueno repasar qué supermercados van a estar abiertos en el Puente de Mayo, con los horarios de Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour y el resto de supermercados.

Los horarios de los supermercados en el Puente de Mayo

Si has planeado hacer la compra este Puente de Mayo, seguramente ya pudiste comprobar como ayer sábado todas las tiendas y establecimientos abrieron sin problema. A pesar de que el sábado fue el primero de los días de este puente, no se consideró un día festivo, de modo que no hubo problema por hacer la compra, pero ¿qué sucede hoy domingo y sobre todo mañana lunes que es el Día del Trabajador?. Repasamos ahora los horarios de los principales supermercados

Mercadona

Mercadona cierra todos los domingos y festivos de modo todas sus tiendas estarán cerradas tanto hoy domingo como mañana lunes, Día del Trabajador y también el 2 de mayo para la Comunidad de Madrid ya que en dicha comunidad es festivo.

El Corte Inglés

El Corte Inglés suele permanecer cerrado en muchas comunidades durante domingos y festivos, pero también está abierto en otras muchas, tal y como es el caso de la Comunidad de Madrid, País Vasco, o Comunidad Valenciana. Por ello para hacer una consulta más apurada te recomendamos entrar en su web e irte al apartado de «Tiendas» (abajo del todo) para consultar el horario en concreto que sea de tu interés.

Carrefour

Carrefour tiene una política en lo que respecta a sus horarios que cambia bastante dependiendo de la comunidad en la que estemos. Algunos cierran todos los domingos y festivos, tal y como es el caso de Cataluña, pero otros abren aunque generalmente en horario reducido. Por ello, te recomendamos entrar en su página web y acceder a su buscador de tiendas para consultar el horario de la tienda que te interese visitar.

Lidl

En el caso de Lidl, abre de lunes a sábado de 09:00 a 22:00 horas y en algunos municipios o ciudades, por ejemplo en Madrid, abre los domingos y festivos pero en horario reducido y sólo de mañana. Como en los dos anteriores, os recomendamos acceder a su buscador de tiendas para que de este modo podáis saber qué horarios tienen estos días de puente.

Aldi

Aldi suele abrir de lunes a sábado de 09.00 a 22.00 horas, pero también abre domingos y festivos en algunos municipios, y en horario reducido de 10.00 a 22.00 horas. En su página web tienes un buscador para consultar dónde está abierto estos días.

Alcampo

Alcampo abre siempre de lunes a sábado de 09:00 a 22:00, pero también es cierto que sus establecimientos en algunas ciudades y/o localidades, tal y como es el caso de Granada por ejemplo abren también domingos y festivos. Por ello, será buena idea entrar en su web y buscar en el apartado de supermercados para conocer los horarios del establecimiento que te interese.