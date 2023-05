Sueldo de 1.300 euros y no hace falta experiencia: las ofertas de Aldi que no puedes dejar pasar si buscas empleo

Aldi tiene la oferta de trabajo que estás buscando, no necesitas experiencia y puedes cobrar hasta 1.300 euros al mes. Una cantidad de dinero que puede ser clave para muchas familias en busca de un sueldo más elevado o simplemente un nuevo ingreso. Si nunca has trabajado, no te preocupes, de igual forma si no tienes experiencia en el sector, los requisitos de este supermercado alemán son accesibles para todos. Toma nota de las ofertas de Aldi que no puedes dejar pasar si buscas empleo.

Estas son las ofertas de Aldi que no puedes dejar pasar si buscas empleo

Las ofertas de trabajo de Aldi son una gran oportunidad laboral para todos, se cobra muy bien y permiten la opción de un primer trabajo o un trabajo para mayores de 50 años que necesiten cambiar de aires. Aldi no duda en buscar talento y ganas de trabajar, pagando una buena cantidad de dinero por ello.

Estas son las ofertas que actualmente están disponibles en la web de Aldi que quizás nos puedan interesar:

Colaborador/a de Tienda (Durango) a 20 horas.

Colaborador/a de Tienda (Intxaurrondo) a 20 horas.

Colaborador/a de Tienda (Las Mercedes) a 20 horas.

Colaborador/a de Tienda (Torrejón de Ardoz) a 20 horas.

Colaborador/a de Tienda (Amposta) a 36 horas.

Colaborador/a de Tienda (Barcelona) a 40 horas. Para reposición nocturna.

Colaborador/a de Tienda (Rubí) a 30 horas.

Colaborador/a de Tienda (Ansoain) a 20 horas.

Colaborador/a de Tienda (Moraira) a 30 horas.

Colaborador/a de Tienda (Sevilla) a 24 horas.

Colaborador/a de Tienda (Santurce) a 20 horas.

Colaborador/a de Tienda (Colmenar) a 20 horas.

Colaborador/a de Tienda (Yecla) a 30 horas.

Colaborador/a de Tienda (Girona) a 30 horas.

Colaborador/a de Tienda (Moraira) a 12 horas.

Estar atentos a la página web es importante para poder ver las ofertas que hay disponibles en estos momentos. Aldi publica de forma regular sus vacantes, en verano suelen necesitar refuerzos para dar servicio al aumento de volumen de clientes.

Cobrarás inicialmente unos 1.300 euros por una jornada completa, pero progresivamente irá subiendo hasta los 18.000 euros anuales que han acordado los sindicados. Una forma de entrar en el mundo laboral y de llevar a casa un sueldo decente. Este supermercado es una d las empresas que se expande por el país y ofrece vacantes a cientos de personas durante el año.