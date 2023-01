La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comienza a dar pasos para aprobar la subida del SMI para 2023 ante la patente falta de consenso entre los agentes sociales que está bloqueando el acuerdo. Desde el Gobierno, la cifra de la subida está cada vez más clara, decantándose por un alza del 8,2%, lo que supone casi duplicar el aumento que han hecho otros países europeos como Francia o Portugal.

El comité de expertos que ha analizado la subida del salario mínimo interprofesional plantea en su informe un incremento para 2023 de entre el 4,6% y el 8,2%, lo que situaría esta retribución en un máximo de 1.082 euros brutos mensuales en 14 pagas frente a los 1.000 euros vigentes. El informe presentado este lunes en el Ministerio de Trabajo establece cuatro posibles subidas que parten desde ese 4,6% que situaría el SMI en 1.046 euros. Tras esta subida se proponen dos escenarios intermedios del 5,4% hasta 1.054 euros y 6,6% hasta 1.066 euros, para terminar en ese alza del 8,2% hasta 1.082 euros.

El salario mínimo interprofesional francés aumentó hasta los 1.353 euros, lo que supone una subida neta del 1,8%, 24 euros respecto a 2022. Por horas, el salario mínimo sube de los 11,07 euros a los 11,27. Durante 2022, no obstante, ya había sido objeto de tres revalorizaciones para proteger el poder adquisitivo de los franceses ante las subidas de los precios.

Por su parte, el Gobierno socialista luso aprobó hoy una subida del SMI nacional del 7,8% en 2023, hasta los 760 euros, el mayor aumento histórico en términos absolutos que ha sufrido esta remuneración en Portugal. El aumento está 10 euros por encima de lo que tenía previsto inicialmente el Gobierno en su programa para 2023, un incremento extraordinario para compensar los efectos de la inflación, que en noviembre se situó en el 9,9%. El plan del Ejecutivo liderado por Antonio Costa, que gobierna con mayoría absoluta, es seguir aumentando la remuneración mínima nacional año a año durante la legislatura: hasta 810 euros en 2024; 855 euros en 2025 y 900 en 2026.

«Después de conocer el informe del comité de expertos (del Ministerio de Trabajo), yo soy partidaria de dirigir la mirada hacia el tramo alto. Claro que vamos a subir el SMI sin lugar a dudas (…) Es la mejor medida y la más eficaz para mejorar la precariedad laboral», ha apuntado la titular de Trabajo. De esta forma, al subir el SMI en el rango más alto de lo propuesto por los expertos de Díaz, la subida para 2023 sería de 82 euros al mes, frente a los 24 euros de Francia y los 55 euros de Portugal.

Sin acuerdo entre los agentes sociales

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, insiste en que la patronal ya presentó su propuesta de subida del SMI para 2023 y se ha reafirmado en un incremento del 4%. «Nadie está diciendo que no suban los salarios, absolutamente nadie. Creemos que, además, efectivamente, hay que hacer algo, pero hay que hablar en conjunto, no solo de una cifra», apuntaba.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que es «incomprensible» que el Gobierno no haya aprobado la subida del salario mínimo y ha apuntado que el Ejecutivo «tiene que tomar una decisión». «Depende de en qué cantidades se mueva, con la UGT que no cuente. Creo que, con los sindicatos, que no cuente», ha aseverado el líder de UGT preguntado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo apruebe una subida más moderada del SMI.