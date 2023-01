Garamendi se reafirma en una subida del 4% para el SMI en 2023

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha insistido este lunes en que la patronal ya presentó su propuesta para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023 y se ha reafirmado en un incremento del 4%. «Nadie está diciendo que no suban los salarios, absolutamente nadie. Creemos que, además, efectivamente, hay que hacer algo, pero hay que hablar en conjunto, no solo de una cifra», ha precisado el presidente de los empresarios, en declaraciones a los medios, tras un encuentro empresarial España-México.

Garamendi considera que hay que tener en cuenta «más variables», no sólo la cifra, a la hora de abordar la subida del SMI, y se ha referido a la situación de sectores concretos, como el campo, o a la situación de las empresas que puedan estar «en pérdidas». El presidente de los empresarios ha informado de que, hasta la fecha, el Ministerio de Trabajo y Economía Social no ha convocado a los agentes sociales a una nueva mesa de negociación. La patronal no acudió a la única reunión convocada hasta la fecha, aunque remitió un documento por escrito.

Los agentes sociales sólo se han reunido en una ocasión, el pasado 21 de diciembre. El Gobierno llevó a esa mesa de negociación las recomendaciones hechas por la Comisión de Expertos, que planteaban una horquilla de subida de entre el 4,6% y el 8,2% para 2023. Eso equivaldría a fijar el SMI de este ejercicio entre los 1.046 euros y los 1.082 euros brutos al mes por catorce pagas.

CCOO se decanta por la parte alta de esa banda, los 1.082 euros, con la posibilidad de ampliarlo a 1.100 euros, cifra por la que aboga UGT. La patronal, por su parte, remitió por escrito un documento en el que proponía un alza del 4%, hasta una cuantía de 1.040 euros brutos en 14 pagas. En sus declaraciones a los medios, Garamendi también se ha referido al trabajo de la Comisión de Expertos sobre el SMI, convocada por la cartera que dirige Yolanda Díaz. «Nos parece muy bien», ha dicho, al tiempo que ha recordado que «los expertos están en esta casa», en alusión a la CEOE.

Sin propuestas sobre las pensiones

Los empresarios tampoco han recibido aún nuevas propuestas sobre la segunda parte de la reforma de las pensiones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. «Estamos exactamente igual que antes de Navidad. Cuando nos lo manden, ya lo comentaremos. No tengo conocimiento en este momento de ninguna propuesta», ha asegurado el presidente de la CEOE.

El objetivo del Gobierno era presentar la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones a Bruselas antes del 31 de diciembre, pero todavía sigue en negociaciones con los agentes sociales, que se oponen a la ampliación progresiva del periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.