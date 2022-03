Stellantis ha confirmado este martes que no existen conversaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez para instalar una planta de baterías en España. El CEO de la marca resultante de la fusión entre PSA y FCA, Carlos Tavares, ha confesado que no hablado con Industria, pero que desde la marca están abiertos a cualquier discusión. Por el momento, el gigante de la automoción se prepara para la instalación de tres gigafactorías en Europa, una en Francia, una en Alemania y otra en Italia.

«No he hablado nunca con el Gobierno de España. Pero siempre estoy dispuesto a dialogar. No tengo ningún problema a negociar. Pero yo no discuto con los gobiernos a través de los medios. Así que si un Gobierno busca interés, simplemente tiene que llamar a mi puerta y hablamos sin problemas», ha destacado el portugués este martes en un encuentro con los medios de comunicación en la presentación del plan estratégico de la compañía para la próxima década.

Una posición que desmiente de forma rotunda las declaraciones del vicesecretario de Industria hace tan sólo unas semanas, en las que aseguraba que «España confía en ser atractiva para una fábrica de baterías de Stellantis», pese a ni siquiera haber levantado el teléfono para preguntar al CEO de la compañía.

De otro lado, Tavares ha trasladado su preocupación por la situación de ventas de vehículos en Europa que aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles previos al impacto de la crisis del coronavirus. «Un mercado sano para Europa debería estar entre 18 y 20 millones», ha señalado.

Plan estratégico

Stellantis ha presentado su primer plan estratégico como compañía después de su nacimiento el año pasado tras la fusión. Bajo el nombre de ‘Dare Forward 2030’ el gigante automovilístico se compromete a alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2028, con una reducción del 50% para 2030.

«Dare Forward 2030 nos inspira a ser mucho más de lo que nunca hemos sido. Estamos ampliando nuestra visión, rompiendo los límites y adoptando una nueva mentalidad, una que busca transformar todas las facetas de la movilidad en beneficio de nuestras familias, comunidades y de las sociedades en las que operamos», explicó Tavares.