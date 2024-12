Sorpresa en Mercadona: el entrante que va a revolucionar las navidades en España

La Navidad está llena de tradiciones, pero cada año surgen productos que consiguen sorprender incluso a los más clásicos. En 2024, Mercadona tiene preparado un auténtico as bajo la manga para conquistar las mesas de todo el país: los dátiles con bacon La Selva. Este entrante, que combina el dulzor del dátil Noir con el sabor ahumado del bacon, promete convertirse en el entrante estrella de estas fiestas y si todavía no lo has comprado para poner en tu mesa de hoy 25 de diciembre, no te preocupes. Todavía estás a tiempo de servirlo en Nochevieja o al comienzo del 2025.

Con un precio de sólo 2,95 euros por un pack de dos bandejas de 75 gramos, este entrante de Mercadona está diseñado para facilitar la vida a quienes quieren sorprender sin pasar horas en la cocina. Está listo para freír y en pocos minutos podrás tener en tu mesa un entrante que hará las delicias de toda la familia. Aunque es ideal para servir en la comida o cena de Navidad, también es perfecto como te decimos, para otras ocasiones especiales como fin de año o el día de Año Nuevo. Así que todavía no los has probado, no dudes en acercarte en cuanto puedas a a tu Mercadona más cercano y comprobar por qué este aperitivo está generando tanto entusiasmo. Con una elaboración cuidada, donde destaca la calidad de sus ingredientes, los dátiles con bacon La Selva son un ejemplo más de cómo Mercadona se supera cada año con productos innovadores y deliciosos.

El entrante más especial de Mercadona para estas fiestas

Este entrante destaca por su marcado contraste de sabores, donde el dulzor intenso del dátil Noir se complementa a la perfección con el toque salado y ahumado del bacon curado de La Selva. El bacon, curado lentamente para desarrollar todo su buqué, aporta una textura jugosa que envuelve al dátil y lo transforma en una explosión de sabor con cada bocado.

Además, su formato listo para freír lo convierte en una opción sencilla y rápida para cualquier anfitrión. En apenas unos minutos tendrás un entrante de calidad gourmet, perfecto para acompañar otros clásicos navideños como los mariscos, el queso o los canapés.

Para freírlos, sólo necesitas calentar un poco de aceite en una sartén y dorarlos ligeramente hasta que el bacon esté crujiente. Su aroma irresistible llenará la cocina y atraerá a todos los invitados antes de llegar a la mesa.

¿Por qué son perfectos para estas fiestas?

La Navidad es sinónimo de compartir momentos únicos alrededor de la mesa, y los dátiles con bacon La Selva son el complemento perfecto para estas reuniones. Su combinación de sabores los hace aptos para todos los gustos, siendo una opción ideal para quienes buscan algo diferente sin renunciar a la tradición.

Además, su presentación en bandejas de 75 gramos es muy práctica. Cada paquete incluye la cantidad justa para servir como aperitivo, evitando sobras y asegurando la frescura del producto. Su precio, de sólo 2,95 euros, los convierte en una opción accesible para cualquier presupuesto, sin renunciar a la calidad que caracteriza a los productos de Mercadona.

Ahora ya lo sabes, si planeabas probarlos para la comida de Navidad quizás llegas un poco tarde, pero no te preocupes porque Mercadona tiene stock de sobra y puedes hacerte con estos dátiles de cara a la Nochevieja o incluso sorprender a tus invitados durante la comida de Año Nuevo. Su versatilidad los convierte en una apuesta segura para cualquier momento festivo y de hecho, una vez los sirvas y los pruebes te darás cuenta de que vas querer disfrutar de ellos durante todo el año.

Ya no hace falta entonces que busques más. Como parte de la oferta especial de Mercadona para las fiestas, estos dátiles con bacon están disponibles en las secciones de refrigerados de todos sus supermercados y en su tienda online. Pero dado el éxito que están teniendo, es recomendable adquirirlos con antelación para asegurarte de que no se agoten en las fechas clave.

Y si buscas más inspiración, Mercadona tiene una amplia selección de productos navideños que complementan a la perfección este aperitivo, desde vinos espumosos hasta turrones innovadores.

La receta que nunca falla

Si bien este entrante de Mercadona ya viene listo para freír, puedes darle tu toque personal. Te sugerimos por ejemplo, acompañarlos con una salsa ligera de miel y mostaza para potenciar su contraste dulce-salado, o si lo prefieres los puedes servir con una guarnición de hojas verdes para crear una presentación que sea algo más elegante con motivo de las fiestas navideñas.

Los dátiles con bacon La Selva son un ejemplo de cómo un plato sencillo puede convertirse en una experiencia culinaria inolvidable. No dejes pasar la oportunidad de probarlos estas fiestas y sorprende a todos con este delicioso entrante. ¡Las navidades de 2024 tendrán un nuevo protagonista en la mesa!.