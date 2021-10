Sólo 17 de las 125 empresas del mercado continuo español, es decir, un 14%, tiene planes para alcanzar cero emisiones netas antes de 2050, según se señala en un estudio de KPMG.

Además de que 108 compañías del mercado de renta variable no tendrían, a día de hoy, planes para lograr la neutralidad climática, de las 17 compañías que sí han hecho público su compromiso de emisiones cero, KPMG señala que tan sólo siete lo han respaldado con un plan de transición público que guíe su estrategia de descarbonización. La mitad de ellas han establecido el horizonte temporal en 2040 y el resto, en 2050.

El análisis también explica cómo son los planes presentados y destaca que el factor común a todos ellos es el establecimiento de medidas y acciones concretas para minimizar la totalidad de la huella de carbono, incluyendo objetivos de reducción de emisiones a corto, medio y largo plazo y definiendo medidas de compensación cuando sea necesario.

De las diez compañías restantes que sí cuentan con compromiso de emisiones netas cero, pero todavía no cuentan con un plan de transición o no lo han publicado, seis sí habrían desarrollado planes o estrategias que incluyen medidas para descarbonizar las operaciones, pero no cubren las emisiones indirectas de la cadena de valor ni contemplan mecanismos para neutralizar emisiones.

Por sectores, son los de tecnología y telecomunicaciones, construcción y servicios financieros los que presentan un mayor grado de avance. En este contexto, el socio responsable de KPMG Impact y Transformación Sostenible, Ramón Pueyo, advierte de que «la existencia de planes robustos de transición hacia la neutralidad climática es clave para las compañías, no sólo desde el punto de vista regulatorio sino también desde el de la creciente presión de los inversores».

Asimismo, Pueyo apunta que, de acuerdo con el último estudio de Energy & Climate Intelligence Unit y Oxford Net Zero, de las 2.000 empresas cotizadas más grandes del mundo, solo una quinta parte, un 21%, cuenta con compromisos Net Zero.

KMPG explica que, una vez las compañías son capaces de cuantificar la totalidad de su huella de carbono, es necesario establecer objetivos de reducción de gases de efecto invernadero alineados con los modelos climáticos de calentamiento global, para lo que existen diversas iniciativas.

En este sentido, destaca que la más notoria es la Iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia (SBTi por sus siglas en inglés) firmada por más de mil compañías en todo el planeta. Del mercado continuo español, únicamente 22 compañías (18%) participan en ella, mientras que del Ibex 35, lo hacen 17 (40%).

Por comparación, la adhesión a SBTi supera el umbral del 50% tanto en el principal índice de la Unión Europea, el Euro Stoxx 50 (56%), como en el del Reino Unido, el FTSE100 (53%).

España, entre los países mejor preparados

Por otro lado, España ocupa la 12ª posición global en el ranking de países mejor preparados para alcanzar las cero emisiones netas en 2050, según la primera edición del ‘Índice de Preparación para Cero Emisiones Netas’ (‘Net Zero Readiness Index’, en inglés) elaborado por KPMG a nivel mundial y que ha dado a conocer este viernes.

Este informe compara el avance de una selección de países en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático y evalúa su grado de preparación y capacidad para alcanzar Cero Emisiones Netas en 2050.

Mediante 103 indicadores, reconocidos como factores clave para alcanzar Cero Emisiones Netas, KPMG ha buscado identificar los 25 países con mejores resultados, destacando Noruega en primera posición, seguido de Reino Unido y de Suecia.

Al respecto, KMPG sostiene que Noruega, a pesar de ser uno de los mayores exportadores de petróleo y gas del mundo, encabeza este índice gracias en parte a la inversión, tanto pública como privada, en energías renovables y transporte electrificado en todo el país.

Sobre Reino Unido, que se está preparando para albergar la Cumbre del Clima COP26 en noviembre, se sitúa en segundo lugar gracias, sobre todo, al apoyo político y a objetivos comúnmente respaldados que han hecho posible una descarbonización comparativamente rápida del sector nacional de generación eléctrica.

Por último, Suecia ocupa la tercera plaza por ser «extremadamente ambicioso» y un defensor internacional de las políticas sobre el clima, y la energía y la tecnología verdes, según destaca la consultora.

A estos tres países, le sigue en cuarta posición Dinamarca, mientras que Alemania es el quinto país mejor preparado, por delante de Francia, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Italia y Corea del Sur.

El apoyo gubernamental

El índice de KPMG revela que algunos países se habrían quedado rezagados a la hora de adoptar medidas para alcanzar las cero emisiones netas.

Únicamente nueve de los que se han analizado, que representan aproximadamente el 8% de las emisiones globales, han asumido compromisos legalmente vinculantes. El informe muestra también una correlación entre prosperidad y el grado de preparación para alcanzar las cero emisiones netas, lo que subraya la necesidad de impulsar el apoyo a las economías en desarrollo.

Además, KPMG afirma que los datos de los países analizados muestran que, aunque el sector financiero global tiene en cuenta cada vez más el riesgo climático en sus decisiones de inversión y préstamo, «los gobiernos desempeñan un papel esencial a la hora de mejorar el acceso a dicha financiación mediante estrategias de financiación, políticas y marcos normativos sostenibles».

En 2020, KPMG hizo público su compromiso de alcanzar cero emisiones netas en 2030, como parte de un objetivo SBTi alineado con el Acuerdo de París.

El compromiso incluye las emisiones de toda la cadena de valor, e implica reducir nuestras emisiones un 50% entre 2019 y 2030 y compensar las emisiones restantes a través de proyectos de reducción de emisiones de terceros.