Solidaridad ofrece sus servicios jurídicos a los trabajadores de Ryanair afectados por el pacto con Comisiones Obreras (CCOO), según explica la organización en OKDIARIO. En concreto, el sindicato afirma que la compañía aérea ha reclamado a parte de sus trabajadores la subida salarial general hecha efectiva en octubre de 2024, la cual fue anulada por la Audiencia Nacional en marzo de este año. De esta forma, el caso está más cerca de ser judicializado.

La organización explica que, «en mayo de 2022», las partes no consiguieron llegar a un acuerdo para elaborar un convenio. Sin embargo, ante esa situación, «CCOO y Ryanair pactaron una serie de beneficios al margen del resto de sindicatos y trabajadores, que sólo afectaban a los afiliados de este sindicato».

Entre esos beneficios, según el sindicato, se encontraban una «subida salarial, la equiparación salarial en todas las bases de España, salario fijo, jornada anual mínima, cinco días de trabajo y tres de descanso»…

Más de dos años después, en octubre de 2024, «estas condiciones se hacen, por fin, extensivas al resto de trabajadores». De esta forma, el pacto entre la aerolínea y CCOO «sirve de base para un convenio, que se aprueba». Sin embargo, la Unión Sindical Obrera (USO) «lo denuncia porque no se han celebrado asambleas para participar en él».

Tras esa reclamación, la Audiencia Nacional «anula el convenio» el 27 de marzo de 2025, algo que Solidaridad define como una «oportunidad para volver a empezar y que todos los trabajadores decidan, sin privilegios».

No obstante, la organización de trabajadores afirma que la situación se estanca: «El tiempo pasa, no hay negociaciones y sin convenio vigente, Ryanair echa la vista atrás y se acoge a la vigencia del pacto 2022 con CCOO». Solidaridad explica que, en ese pacto, «figura una cláusula por la que no se le reclamaría» a los afiliados «de CCOO deuda alguna durante la vigencia de este pacto».

Solidaridad sobre el caso de Ryanair

Algo más tarde, el 23 de abril, «Ryanair manda un correo electrónico» a los tripulantes de cabina «anunciando información sobre la anulación del convenio, haciendo referencia a las cantidades extra salariales recibidas como que se deben» durante el tiempo en el que estuvo vigente, es decir, antes de que la Audiencia Nacional lo anulara.

«O sea, les están reclamando a los que no son de CCOO las mejoras que se habían hecho extensivas a todos», revela la organización sindical. Por ello, Solidaridad pide «que los trabajadores no firmen este correo/demanda de Ryanair». «Los derechos adquiridos no pueden devolverse», advierte.

Por último, el sindicato pone sus «servicios jurídicos al servicio de los trabajadores si quieren defenderse», con el objetivo de «que no vayan a CCOO a sucumbir a la extorsión de lo que, se demuestra, es una auténtica mafia sindical».