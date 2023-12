Los socios españoles de Gedesco contraatacan para evitar la liquidación entre JZI, Buch y Bernia

Último giro en el caso Gedesco. Los socios españoles de la financiera han paralizado el nombramiento de los administradores concursales invocando la supervivencia de la empresa, según ha conocido OKDIARIO por fuentes cercanas a los mismos. “Han puesto en marcha el contraataque judicial para evitar la liquidación de la compañía entre el fondo americano JZI, Buch y Bernia”, advierten estas fuentes, a lo que agregan: “Los cuatro liquidadores concursales designados por el Juzgado no acceden al cargo al no tener asegurados sus honorarios” y con el objeto de “analizar con detenimiento las responsabilidades penales que podrían asumir”.

Siempre según las mismas fuentes, “David Zalaznick sigue escondido detrás de sus abogados y se niega a venir a España a responder de sus actos ante la Justicia. En la jornada del pasado miércoles (29 de noviembre), David Zalaznick, excusó presentarse a declarar ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid como testigo, en las causas que se siguen contra sus empresas en España, ordenando a sus abogados que dichas declaraciones fueran prestadas por videoconferencia desde su casa en Estados Unidos”.

Una pretensión que “el abogado de Zalaznick justificó ante la Audiencia, con el miedo que le produce al americano ser detenido en cualquier momento cuando llegue a territorio español, por cuanto que puede ser llamado a declarar como imputado por los Juzgados de Instrucción de Valencia donde se instruyen causas contra él por denuncias presentadas por los socios minoritarios de Gedesco en España” y la sustentó “con recortes de prensa en los que se titulaba con la petición de los socios minoritarios al Juez de Instrucción para que el financiero fuera detenido cuando estuviese en el territorio nacional para ser llevado a declarar a sede judicial”.

De hecho, OKDIARIO ha tenido acceso a un escrito del abogado de los socios españoles de 8 de septiembre en el que se comunicaba al Juzgado de Instrucción nº18 de Valencia detalle de los días y lugar de permanencia de David Zalaznick con el objeto de que “fuera una oportunidad” para que “prestase declaración en esta causa en calidad de investigado”.

Procedimiento de ‘caución sustitutoria’

No obstante estas circunstancias, los gestores españoles del fondo, según las mismas fuentes, “han activado el procedimiento de ‘caución sustitutoria’ para evitar” los supuestos “planes de liquidación que David Zalaznick de JZI” habría diseñado “para liquidar Gedesco, y proceder a adjudicarse los activos de la compañía concertadamente con los ex directivos de Stator Management, el exconseller Máximo Buch y el ex director financiero de Gedesco Ernesto Berrnia, que siguen imputados en varios juzgados por su gestión en Stator y donde se les denuncia la apropiación de más de 25 millones de euros de la filial de Gedesco”.

De nuevo, según las mismas fuentes de los socios españoles de Gedesco, “el Juzgado de lo mercantil nº 1 de Valencia colocó el pasado 14 de noviembre al frente de la administración de Gedesco a los representantes designados por David Zalznick, recayendo esa responsabilidad en Vicente Flores, liquidador concursal valenciano, junto con tres conocidos liquidadores de empresas catalanes, Pere Vilella, Ignaci Figueras y Eduard Milà de los que se pretende que sustituyan a los directivos que en su momento designo JZI, Rueda, Groht, Alvaro Mata y Eraso. Los nuevos gestores de JZI no han accedido al cargo, por cuestiones económicas y retrasos en la prestación de la fianza de 10.000 € que impuso el Juez, especulándose por fuentes cercanas al trámite judicial que desde JZI no se ha garantizado el pago de los servicios de los referidos profesionales ni asegurado debidamente sus responsabilidades, por cuanto que además deberán desde su nombramiento de responder de las numerosas acciones judiciales pendientes sobre Gedesco y Zalaznick, patrón de los recién nombrados”.

Según idénticas fuentes, los nombramientos quedarían “ahora cuestionados y suspendidos por cuanto que los socios españoles de Gedesco han accionado invocando el interés en la supervivencia de la compañía y ofreciendo una cuantiosa caución sustitutoria”. Y confirman que el próximo 14 de diciembre “ha sido convocada por el Juzgado de lo Mercantil la vista para resolver por la solicitud de sustitución de caución”. Además, “la demanda de liquidación de la compañía” por el supuesto “bloqueo de la misma, al que la ha sometido Zalaznick sigue sus trámites en los Juzgados de lo Mercantil de Valencia”.

Versión de JZI

De la otra parte, los representantes legales de JZI trasladan a este periódico que: “JZI se ha visto en la obligación de llevar ante los tribunales españoles a los antiguos gestores de Gedesco, para que se investigue la situación financiera de la compañía ante sólidos indicios de mala praxis. Por esta razón, los tribunales españoles han tomado la decisión de expulsar a estos gestores de Gedesco y han nombrado a nuevos administradores con la finalidad de intentar salvar lo que pueda quedar de la firma. Dichos gestores independientes aceptaron su cargo de modo inmediato tras ser confirmada dicha posibilidad por el Juzgado. Es importante manifestar que el Sr. Zalaznick no tiene causa alguna abierta en ningún juzgado en su contra”.