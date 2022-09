Simón Pedro Barceló: «Antes de 2030 podríamos llegar a los 100 millones de visitantes»

En una entrevista con OKDIARIO, Simón Pedro Barceló, copresidente del Grupo Barceló, se muestra optimista sobre el futuro del sector, a pesar de los dos últimos años, «que han sido terribles». «Si lo hacemos bien, si hace tres años estuvimos en los 80 millones de visitantes, a medio plazo, antes de llegar a 2030, podríamos alcanzar la cifra de 100 millones de turistas internacionales».

Barceló señala que «2022 viene marcado por la clara recuperación del sector turístico, que además ha ido de menos a más. El verano ha sido muy bueno y tenemos la esperanza de que el otoño se comporte de igual manera. A su juicio, «el año próximo será más complicado porque la información que se traslada respecto a la situación económica no es positiva y por lo tanto estamos con una cierta preocupación».

«Dicho esto, el sector turístico es capaz de capear mejor las crisis económicas. Somos un sector con márgenes sobre ventas elevados y por eso tenemos una cierta capacidad para encajar la presión a la baja sobre los excedentes. Sin duda, los precios no van a subir a la velocidad de la inflación el año próximo y en consecuencia los márgenes empresariales se van a estrechar, pero me parece que 2023 será un año con actividad turística suficiente para que volvamos a ser el motor de la economía española». Barceló es de la opinión de que «España no debería crecer ya más en el tradicional ‘sol y playa’, pero en cambio tenemos una gran oportunidad de progresar en el turismo de grandes ciudades, en la España verde».

A juicio de Barceló, las empresas relacionadas con el turismo deberían haber contado con un PERTE específico, como otras ramas de la actividad. «Esto fue descartado y lo lamentamos mucho. Ahora se está trabajando en líneas clave de inversión relacionadas con la digitalización y la sostenibilidad. Deberíamos contar con el máximo apoyo. Este es un sector muy de pymes, muy de pequeña empresa y por lo tanto se necesita un apoyo del Gobierno para ayudarlas. También a las grandes, pero empezando por las que son más representativas, porque hasta ahora no hemos recibido nada de dinero de los fondos europeos previstos para superar la crisis y mejorar el tejido productivo».

Barceló cree que el endurecimiento de la política monetaria, con la consiguiente subida de tipos de interés, va a afectar moderadamente a su compañía. «Afortunadamente nuestro grupo, quizá por sus características de empresa familiar, ha sido siempre una empresa muy conservadora, con un endeudamiento muy bajo. Tuvimos que incrementar nuestra deuda para poder afrontar las pérdidas y la crisis de 2020 y la de 2021. Pero las expectativas son que en 2022 nuestro nivel de endeudamiento a nivel consolidado esté alrededor de los 200 millones de euros, cuando nuestro resultado de explotación debería estar por encima de los 300 millones».

Mucha gente se queja de que el sector turístico ha explotado a fondo este verano subiendo precios de manera desorbitada y que todo estaba mucho más caro. Barceló se defiende asegurando que «la planta hotelera española ha mejorado mucho en estos últimos quince años. La apuesta por la calidad del sector ha sido muy contundente. Los precios de los hoteles en España han sido históricamente muy competitivos, puesto que España ha sido un destino de mucho crecimiento en capacidad. Después de dos años prácticamente sin actividad turística es verdad que ha habido un incremento de precios pero me parece que justificado por la calidad de producto que ofrecemos y, en la medida de nuestras posibilidades, hemos intentando también proteger los márgenes por el incremento de costes tan importante que hemos padecido a raíz de la subida de la inflación, que ha empujado al alza todos nuestros inputs».

Últimamente se suceden las noticias de que tanto en el turismo como en la restauración hay problemas para captar personal y mantener las plantillas. Según Barceló, «esto está relacionado muy estrechamente con el elemento de falta de compromiso, sobre todo público, en la defensa del sector turístico. Si les decimos a nuestros jóvenes o nuestros trabajadores que es una actividad de poco valor añadido, que pueden ser objeto de explotación, nadie va a querer trabajar en el sector turístico».

A juicio de Barceló, «los salarios del sector están por encima de los salarios mínimos y de los salarios de convenio en prácticamente todos los lugares. Por lo tanto, yo diría que el dinero no es la razón fundamental. El sector tiene además una política de retribución variable. Y las empresas más grandes, unos sistemas de incentivo a efectos de compartir los resultados con los trabajadores que yo creo que lo hacen absolutamente competitivo con cualquier otro sector de la economía española. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una labor muy importante de hablar en favor del sector turístico, de las oportunidades que ofrecemos de carrera personal y profesional en nuestro país y fuera de nuestro país».

En lo que respecta a los planes de desarrollo futuro del Grupo Barceló, el copresidente asegura que «seguiremos haciendo única y exclusivamente crecimiento orgánico con la adquisición de algún hotel individual y con la incorporación de más hoteles vía contratos de arrendamiento y de gestión. Estos últimos años, incluido en la pandemia, hemos estado creciendo en 15 o 20 hoteles al año y yo creo que esa velocidad la vamos a mantener también en el 22 y en el 23 hasta que no tengamos más clara la situación económica en el mundo. Dada la actual coyuntura en Europa no vamos a iniciar ningún proyecto de operación corporativa».