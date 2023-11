Siete de cada diez mujeres directivas denuncian que aún persiste la brecha salarial con los hombres

La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) ha presentado los resultados del III Barómetro sobre liderazgo femenino, políticas de igualdad y conciliación. Un estudio que, en esta tercera edición, se ha realizado en base a más de medio millar de respuestas obtenidas en la encuesta de ámbito nacional que se llevó a cabo entre junio y octubre de 2023, con la participación de todas las organizaciones integradas en FEDEPE.

El estudio, que ha sido posible gracias al apoyo de Gedeon Richter y del Ministerio de Trabajo y Economía Social, analiza cómo se desenvuelven las mujeres directivas, empresarias y autónomas en el actual entorno híbrido de trabajo, cómo se han modificado sus hábitos y si se han producido avances en el fomento de políticas de igualdad y conciliación. En este III Barómetro, FEDEPE ha preguntado además por la relativa baja presencia y vocaciones femeninas en el entorno STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), así como su desempeño respecto a las nuevas tecnologías y las competencias digitales.

En palabras de su presidenta, Ana Bujaldón: “Este estudio nos ofrece información muy útil para diseñar políticas públicas orientadas al crecimiento profesional de las mujeres, y también a favorecer la conciliación y corresponsabilidad”.

Contexto económico, discriminación y brecha salarial

FEDEPE también ha medido, en este estudio sobre liderazgo femenino, qué efectos derivan del actual contexto económico sobre el desarrollo profesional de las mujeres.

Así, aunque un 48% no tiene una opinión respecto de si el entorno económico actual afecta o no a su continuidad en su puesto de trabajo, un 34% cree que sí afecta negativamente, frente a solo un 19% que cree que afecta de forma positiva. Este porcentaje aumenta cuando se pregunta si el actual entorno económico es especialmente más discriminatorio e injusto en el caso de que, además de mujer, se trate de una mujer senior (a partir de los 45-50 años). Una posibilidad que considera el 76% de las encuestadas, frente a solo un 11% que señala no estar de acuerdo.

Igualmente, la mayoría de las mujeres (87%) cree que debería promoverse de forma más activa la presencia de la mujer en niveles directivos, frente a solo un 7% opina que no es necesario. La práctica totalidad (90%) considera que las instituciones deberían tomar parte activa e incrementar la visibilidad de la mujer en los ámbitos de ciencia e innovación.

A diferencia de otras ediciones anteriores del estudio, más del 56% de las mujeres encuestadas cree que su empresa u organización impulsa políticas para alcanzar una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, frente a un 22% que considera lo contrario. Igualmente, cerca del 55% cree que su empresa u organización impulsa una política activa en el ámbito de la diversidad de las plantillas.

Sin embargo, un 72% de mujeres cree que sigue habiendo un problema con la brecha salarial en los puestos en los que desempeñan las mismas responsabilidades que sus compañeros; problemática que casi la mitad de las encuestadas (47%) piensan que no se ha minimizado, a raíz del fomento del teletrabajo o del modelo híbrido.

Las directivas, empresarias y autónomas que han participado en el estudio muestran su preferencia por la modalidad presencial (actualmente solo teletrabaja el 42% de las mujeres; mientras que en 2022 eran 5 de cada 10 mujeres y en 2021, coincidiendo con el período de pandemia, 7 de cada 10). Ya en el II Barómetro más de la mitad de las encuestadas manifestaba que el trabajo híbrido perjudica su desarrollo profesional por tener que seguir compatibilizando y asumiendo otras tareas de cuidados, todavía muy feminizadas.

Mujer, ciencia e innovación

La gran mayoría de las mujeres (90%) cree que se debería impulsar más desde las instituciones la presencia de la mujer en los ámbitos de ciencia e innovación, frente a solo un 5% que opina lo contrario. Preguntadas por los principales motivos por los que existen menos mujeres profesionales en los ámbitos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), las encuestadas señalan la falta de referentes femeninos (47%) y el entorno masculinizado (48%), seguido por las pocas oportunidades dentro de dichos sectores (39%) y la falta de vocaciones en la época estudiantil (32%).

Más del 67% se siente cómoda con la incorporación de nuevas tecnologías en su ámbito profesional, y sólo un 7% dice sentirse insegura y abrumada con las nuevas aplicaciones.

Salud y condición física

Casi un 40% de las mujeres encuestadas considera que el actual entorno socioeconómico está perjudicando su salud física y seis de cada diez señalan que influye negativamente en su estado de ánimo y salud mental.

En lo relativo a salud sexual y reproductiva, el dato más destacado lo exponía en su intervención Rosa Vázquez, directora de la Unidad de Ginecología de Gedeon Richter: “alrededor de un 85% de las mujeres en edad fértil habría experimentado algún tipo de trastorno relacionado con su salud reproductiva motivado por el sentimiento de riesgo o inestabilidad laboral que sabemos puede producir trastornos del ciclo menstrual y la ovulación, disminución del deseo sexual y reducción de la fertilidad en la mujer”.

La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) nace 1987 y reúne a 26.000 mujeres. Su objetivo es ofrecer debate, formación y apoyo al desarrollo profesional femenino, visibilizar sus reivindicaciones y promover el acceso a puestos de responsabilidad. FEDEPE es Entidad de Utilidad Pública y órgano consultivo del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.