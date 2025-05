Si Hacienda no te ha devuelto el dinero de la declaración de la Renta, cuidado: es por esta razón

Desde el pasado mes de abril, los contribuyentes pueden presentar su declaración de la renta. El plazo para ello, se cierra además a finales del próximo mes de junio, por lo que todavía hay tiempo para hacerla, aunque según datos de la Agencia Tributaria, el primer mes de campaña ya se presentaron más de 7 millones de declaraciones, así que en el caso de que seas de las personas que presentó su declaración de la renta en sus primeros días o semanas, quizás te preguntes en qué momento vas a cobrar el importe que te salió a devolver.

De nuevo la Agencia Tributaria informa que de todas las declaraciones presentadas en abril, 4.340.000 contribuyentes españoles ya han recibido el importe correspondiente a las devoluciones, y que asciende a 3.040 millones de euros. Sin embargo, aún quedan muchas declaraciones por revisar, por lo que si eres de las personas que todavía no han recibido su dinero, debes saber que Hacienda tiene un calendario claro con respecto a su campaña el cuál debemos conocer, para saber hasta que día exacto tienen para hacerte el ingreso de lo que te corresponde. Descubre a continuación, la razón por la que Hacienda no te ha devuelto todavía el dinero de la declaración de la renta.

Cuándo me devolverá Hacienda el dinero de la declaración de la renta

Presentar la declaración de la Renta suele ser una tarea que muchos contribuyentes afrontan con la esperanza de recibir pronto un dinero que, en muchos casos, ya se da por contado. Este año, el plazo para presentar la declaración correspondiente al ejercicio 2024 comenzó a principios de abril y se extenderá hasta el 30 de junio. Por ello, todavía estamos a tiempo para presentar la declaración, pero en el caso de haberlo hecho ya, es normal que nos preocupe el porqué todavía no hemos cobrado si nos ha salido a devolver.

Puede que pensemos que hemos hecho algo mal, o que la Agencia Tributaria nos va a enviar una carta diciendo que el importe a devolver no es el correcto. Pero lo cierto es que en la mayoría de casos, la larga espera es incluso hasta normal si tenemos en cuenta que se dan casos en los que se presenta la declaración durante el primer mes, y luego pasan meses hasta recibir el pago.

¿A qué se debe esto? La razón o el motivo por el que Hacienda no te paga tu dinero de la declaración de la renta, no es otro que el calendario que la propia Agencia Tributaria tiene establecido. De este modo, si bien la campaña de la renta 2025 se extiende entre el 2 de abril y el 30 de junio, el plazo que se tiene para hacer el ingreso de aquellas declaraciones que han salido a devolver, se extiende hasta final de año. Es decir, que Hacienda tiene tiempo para hacerte el ingreso hasta el 30 de diciembre de este año.

Para muchas de las personas que ya han presentado la declaración, esta situación puede ser bastante molesta, y más teniendo en cuenta que aunque no debemos preocuparnos, algunos contribuyentes sí que cobran nada más presentar su declaración. ¿Por qué?.

La complejidad de tu declaración influye directamente en el plazo

Uno de los factores más importantes que determinan la rapidez con la que algunas personas reciben su devolución de forma rápida, es la complejidad de cada declaración. Las personas que presentan un borrador sencillo, sin apenas cambios respecto a los datos que ya tiene Hacienda, suelen recibir el ingreso más pronto. Por el contrario, aquellos que declaran ingresos como autónomos, beneficios por inversiones, compraventa de inmuebles o actividades económicas adicionales, pueden enfrentarse a un proceso de validación más largo.

Lo mismo ocurre con quienes han tenido varios pagadores o ingresos atípicos. En estos casos, Hacienda necesita más tiempo para comprobar que los datos aportados coinciden con los registros fiscales y bancarios. Este trabajo extra implica más revisiones, y eso, inevitablemente, se traduce en más espera.

No todos los contribuyentes están obligados a presentar la declaración

Cabe recordar que no todo el mundo tiene la obligación de presentar la declaración de la Renta. En líneas generales, deben hacerlo quienes hayan percibido más de 22.000 euros de un solo pagador durante el año 2024, o más de 15.876 euros si han tenido dos o más pagadores. Esta condición básica afecta directamente a millones de ciudadanos que, cada año, deben presentar su declaración, aunque el resultado sea a devolver.

Es fundamental saber que Hacienda no hace devoluciones si no se presenta la declaración, aunque el contribuyente tuviera derecho a ella. Es decir, si no se ha cumplido con este paso, no se puede esperar ningún ingreso. Además, incluso una declaración presentada correctamente puede verse sujeta a revisiones internas que hagan que el reembolso se retrase sin que exista ningún error real en el proceso.

Qué puedes hacer si Hacienda todavía no ha ingresado el dinero

Lo primero, y más importante, es mantener la calma. Como hemos dicho, Hacienda tiene hasta el 30 de diciembre para realizar la devolución del IRPF. Mientras no se haya superado esa fecha, el retraso no implica necesariamente ningún problema. En este tiempo, se puede seguir el estado de la declaración a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, donde se informa si está en trámite, con incidencias o pendiente de ingreso.

Y en el caso de que llegue diciembre y el dinero aún no se haya recibido, los contribuyentes deben saber que Hacienda está obligada a abonar intereses de demora por cada día adicional que pase desde esa fecha. Actualmente, ese interés se sitúa en un 4,0625% del importe a devolver. Y lo mejor es que no hace falta reclamarlo: Hacienda lo añadirá automáticamente al ingreso una vez se realice.