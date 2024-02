Si los cambios en la TDT te han dejado sin televisión comprueba si puedes reclamar esta ayuda de hasta 500 €

El 14 de febrero de 2024 marcó un hito significativo en España con lo que se ha denominado el ‘apagón de la TDT’ (Televisión Digital Terrestre). Este evento representó un cambio importante en el panorama del arte y el entretenimiento en el hogar, ya que implicó la transición exclusiva de los canales de televisión a la alta definición (HD). Algunos canales desaparecieron, específicamente aquellos que emitían en calidad estándar (SD), lo que llevó a muchas personas a enfrentar la decisión de mantener sus antiguos televisores o aprovechar la oportunidad para adquirir uno nuevo o un decodificador, especialmente si el dispositivo existente no era compatible con el nuevo estándar.

El ‘apagón de la TDT’ fue una medida aprobada por el Gobierno de España en 2023 con el propósito de modernizar la Televisión Digital Terrestre. Esta norma implica que todos los canales, independientemente de su cobertura, que no emitan en alta definición desaparezcan y dejen de estar disponibles. De hecho, la mayoría de los canales generalistas ya tenían dos versiones meses antes del 14 de febrero: una en baja definición y otra en HD. A partir de esa fecha, solo se puede acceder a la versión en alta definición.

Mejora del TDT

El objetivo principal de este ‘apagón’ es mejorar la calidad general de los canales. Aquellos que no transmitan en alta definición, ya sea en 720p o FullHD de 1080p, ya no son accesibles. Esto implica que los canales que no tenían una versión en alta definición debían actualizarse para seguir siendo visualizados. Entre los canales que desaparecieron se encuentran las versiones SD de aquellos que ya emitían en HD, así como otros que no alcanzaban la alta definición, como FDF, Divinity, Energy, BeMad, Nova, Neox, Mega, Dkiss, Dmax, Ten, Trece TV, Teledeporte, Clan, 24 horas, Gol TV y los canales autonómicos.

Esta transición obliga a aquellos canales que no hayan tenido tiempo en el último año para mejorar la calidad de sus emisiones a hacerlo si desean volver a estar disponibles. Además, implica que los televisores deben estar preparados para captar los canales en HD si se desea seguir disfrutando de series y programas favoritos. A continuación, se detallan aspectos clave, desde cómo verificar la compatibilidad del televisor hasta las alternativas disponibles en caso de que no lo sea.

Cómo verificar la compatibilidad

Una de las principales dudas que surgen con el ‘apagón de la TDT’ es cómo comprobar si un televisor es compatible con la alta definición (HD). El proceso es relativamente sencillo. Si el televisor ha estado mostrando canales en alta definición, como La 1 HD o Antena 3 HD, es probable que sea compatible. La mayoría de los modelos modernos de televisores tienen la capacidad de recibir y mostrar señales en HD.

Sin embargo, los televisores con más de diez años podrían carecer de esta capacidad. Para confirmar la compatibilidad, se puede verificar la información de los canales, donde se muestra la resolución. Si indica 576 como calidad de imagen, se refiere a SD; si muestra 720 o 1080, se refiere a la alta definición. Si el televisor no puede mostrar imágenes en HD, tampoco podrá sintonizar los canales que emiten en este estándar.

Otra posibilidad es que el televisor tenga un sintonizador TDT no compatible con HD. Además de sintonizar los canales, se puede verificar la guía del televisor, que generalmente se encuentra en una etiqueta plástica detrás de la TV y se puede consultar en línea. Si la ficha técnica indica HD, H.264, MPEG-4, MP4 o DVB-T HD, el televisor es compatible. En caso contrario, existen alternativas en el mercado para seguir viendo la televisión.

Alternativas disponibles al TDT

Si el televisor en casa no es compatible, las opciones para seguir viendo la televisión son limitadas como son comprar un televisor nuevo o apostar por un decodificador externo para TDT en HD.

Adquirir un nuevo televisor es la opción más costosa, pero el ‘apagón de la TDT’ puede ser una oportunidad para actualizar y jubilar un televisor antiguo, especialmente si tiene diez años o más. En el mercado existen diversos modelos con diferentes tamaños y precios que se adaptan a las necesidades de cada usuario. Otra alternativa más económica es adquirir un decodificador externo compatible con la nueva TDT en alta definición.

Estos dispositivos, que pueden encontrarse por unos 20 euros, se conectan al cable de la antena y al televisor, permitiendo recibir la señal de TDT en alta definición. También es posible optar por convertir el televisor en un dispositivo inteligente mediante la compra de un dispositivo como Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, que permiten instalar aplicaciones para ver los canales en HD.

Ayudas para el apagón del TDT

Para compensar el coste asociado con la adaptación o la adquisición de televisores compatibles con esta tecnología, diversas comunidades autónomas han implementado programas de ayuda que ofrecen subsidios de hasta 500 euros.

En situaciones en las que el dispositivo doméstico no sea compatible con los servicios de alta definición, los televidentes disponen de varias opciones. El Ministerio para la Transformación Digital destaca la opción de adquirir decodificadores externos especializados, disponibles en tiendas especializadas y compatibles con la nueva TDT de alta definición.

Según indican en un comunicado, estos dispositivos se conectan al cable de antena y al televisor, posibilitando la recepción de la señal de TDT en el formato ahora requerido.