Las diferencias entre la SEPI, que rescató Duro Felguera con 120 millones de euros en marzo de 2021 y tiene dos de los nueve consejeros de la compañía, y los empresarios mexicanos de Prodi y Mota Engil que tomaron el control de la firma al inyectar 90 millones de euros en febrero de 2024 van en aumento. «La tensión entre los mexicanos y la SEPI va a más y será difícil que si capitaliza el préstamo en acciones y toma la mayoría del capital de Duro Felguera mantenga en el consejo de administración a los mexicanos», señalan fuentes internas.

Una prueba de esta pérdida de confianza de la SEPI en los mexicanos de Prodi y Mota Engil es que han rechazado la propuesta de consejero delegado que hicieron para sustituir a Jaime Argüelles, destituido en noviembre pasado. «Propusieron a un directivo de la casa, del departamento comercial. Y fue rechazado por la SEPI por falta de experiencia», explican fuentes conocedoras de la situación.

De momento, el sillón del consejero delegado está vacío ya que la SEPI debe dar el visto bueno y los mexicanos no han propuesto a nadie que le convenza. Lleva vacío desde el 6 de noviembre pasado, más de dos meses ya, en una empresa que está pasando por una delicadadísima situación financiera.

La SEPI no sólo ha rechazado al consejero delegado que propusieron los mexicanos. Además, en el consejo celebrado en la tarde del miércoles, el organismo público rechazó la pretensión de Prodi y Mota Engil de que capitalizaran la deuda en acciones e inyectaran más fondos para salvar la empresa.

«Los mexicanos fueron como toros a la reunión diciendo a la SEPI lo que tenía que hacer y les salió rana. La SEPI no va a meter más dinero para que lo gestionen los mexicanos, que no han demostrado en el tiempo que llevan aquí que sean capaces de levantar la empresa. Si capitaliza la deuda, que lo hará, tendrá la mayoría del capital -un 70%-75%- y no va a permitir que gestionen la empresa los mexicanos», señalan estas fuentes.

De momento, la SEPI ha exigido a los mexicanos un plan de viabilidad de la empresa, antes del próximo 11 de marzo que vence el plazo del preconcurso de acreedores en el que está actualmente la empresa. La compañía no tiene liquidez entre otras cosas porque tanto en la etapa de Argüelles como en la actual de los mexicanos se han dilapidado 200 millones de euros.

Los mexicanos se comprometieron a traer avales para optar a negocios y en conseguir nuevos contratos para Duro Felguera uniendo fuerzas con Prodi y Mota Engil. Pero la realidad es que en julio pasado se ha ganado un gran contrato en México para diseñar, construir y mantener una planta de fertilizantes, y que Prodi y Mota Engil se sirvieron de la experiencia de Duro Felguera para ganar ese contrato.

«Pemex adjudicó ese contrato de 1.000 millones de euros a Mota Engil por la experiencia de Duro Felguera y ahora Prodi y Mota Engil han subcontratado a Duro Felguera, así que el grueso del contrato irá para ellos», señalan fuentes conocedoras de la situación. El concurso incluye 20 años de mantenimiento de la planta, que harán los mexicanos. «Con eso ya recuperan de largo los 90 millones que han puesto en Duro Felguera», explican.

Aire para Duro Felguera

Mientras los mexicanos preparan ese plan de viabilidad, Duro Felguera ha recibido una buena noticia en forma de más de 10 millones de euros. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa estatal mexicana, ha cumplido con la liquidación del importe de un laudo dictado en 2022 con Dunor Energía -formada al 50% por Duro Felguera y Elecnor-.

El origen del conflicto es el contrato para la construcción de la central de ciclo combinado Empalme II en el estado de Sonora (México), que fue firmado en 2015 por unos 385 millones de euros. En septiembre de 2022, un tribunal de arbitraje concluyó que la CFE incumplió el contrato de construcción de Empalme II y ordenó el pago de 20,76 millones de dólares más impuestos a Dunor, además de condenar a la entidad mexicana al pago de los intereses post-laudo.

Tras una larga batalla judicial, que ha ido dando la razón a los españoles, la empresa estatal mexicana ha abonado los 20,76 millones más un millón por intereses.