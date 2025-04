El SEPE lo hace 100% oficial: la nueva ayuda que ya puedes pedir

Con un contexto laboral que es cada vez más cambiante, y que para muchas personas está marcado por la incertidumbre y las dificultades que enfrentan para encontrar un trabajo fijo, cualquier noticia relacionada con nuevas ayudas o cambios en las prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) genera un interés inmediato. Y no es para menos. Recientemente, el SEPE ha hecho oficial la puesta en marcha de una nueva ayuda, enmarcada en la reforma de los subsidios por desempleo aprobada mediante el Real Decreto-ley 2/2024, que ya se puede solicitar.

Esta reforma no sólo simplifica el sistema anterior, sino que también redefine quién puede acceder a las ayudas, en qué condiciones y cuánto puede percibir. Desde el pasado mes, el mapa de los subsidios por desempleo se ha reorganizado completamente, quedando reducidos a cinco tipos muy concretos. Eso sí, cada uno está orientado a un perfil específico de personas en situación de desempleo, lo que hace especialmente importante conocer bien los requisitos antes de iniciar el trámite. Uno de los puntos más destacables es que esta ayuda está pensada para personas que no alcanzan un nivel de ingresos determinado. El umbral se sitúa en 890 euros mensuales (el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, fijado actualmente en 1.184 euros). Es decir, si estás sin trabajo y no llegas a esa cantidad al mes, podrías tener derecho a solicitar una de estas ayudas. A continuación, te explicamos con detalle en qué consiste esta nueva ayuda, quién puede acceder a ella y cómo realizar el trámite de forma sencilla.

La nueva ayuda del SEPE que ya puedes pedir

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2024, el panorama de los subsidios por desempleo ha dado un giro importante. Antes existían diversas modalidades que, en muchos casos, resultaban confusas tanto para los solicitantes como para los propios gestores del sistema. Ahora, el SEPE ha confirmado que sólo quedan cinco ayudas activas, lo que simplifica el acceso pero también exige conocer a fondo qué se ofrece y a quién.

Estas ayudas están destinadas a colectivos muy concretos: personas que han agotado la prestación contributiva por desempleo, personas sin suficientes cotizaciones para acceder al paro, mayores de 52 años, emigrantes retornados, y víctimas de violencia de género o violencia sexual. Todas ellas comparten un objetivo común: ofrecer un apoyo económico temporal mientras se busca una nueva oportunidad laboral.

Lo importante es que no se trata de una prestación automática ni universal. Cada ayuda requiere cumplir una serie de condiciones específicas, y entre ellas destaca el ya mencionado límite de ingresos mensuales. Por tanto, incluso si estás en paro, tendrás que demostrar que no superas el umbral de los 890 euros al mes para optar a una de estas ayudas. Además, según la ayuda solicitada, pueden requerirse otros requisitos adicionales como edad, situación familiar o historial laboral.

Nuevas cuantías y tramos: así quedan las ayudas

Otro de los cambios significativos introducidos por esta reforma tiene que ver con las cantidades económicas que perciben los beneficiarios. El sistema ahora establece distintos tramos de cuantía según el tiempo que se lleve cobrando el subsidio, algo que busca equilibrar el apoyo con la motivación para reincorporarse cuanto antes al mercado laboral.

En el caso del subsidio por agotamiento del paro o por cotizaciones insuficientes, durante los primeros 180 días (seis meses) se cobrará una ayuda de 570 euros mensuales. Esta cifra corresponde al 95% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que es el indicador que se utiliza para calcular este tipo de prestaciones. A partir del día 181 hasta el día 360, la cuantía se reduce a 540 euros (el 90% del IPREM). Finalmente, a partir del día 361, la ayuda baja a 480 euros mensuales (el 80% del IPREM).

Por otro lado, hay subsidios que no cambian su cuantía. Es el caso, por ejemplo, de la ayuda para mayores de 52 años, que se mantiene en 480 euros al mes. Este grupo, uno de los más vulnerables en términos de reinserción laboral, sigue recibiendo un apoyo económico constante hasta que puedan acceder a la jubilación, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas.

Cómo pedir esta ayuda

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud directamente a través de la Sede Electrónica del SEPE, sin necesidad de desplazarse a una oficina física. Basta con acceder al formulario específico y completarlo. El trámite puede hacerse tanto con certificado digital como sin él, utilizando otros sistemas de identificación como Cl@ve o DNI electrónico.

Quienes prefieran la atención presencial también pueden acudir a una oficina del SEPE, pero en ese caso es obligatorio pedir cita previa. Esta puede solicitarse a través de la web del SEPE o llamando al número 919 26 79 70. Es fundamental ir con toda la documentación preparada para evitar retrasos: identificación personal, justificantes de ingresos, historial laboral y, en algunos casos, documentos adicionales según el tipo de ayuda solicitada.

Además, el propio SEPE ha reforzado sus plataformas digitales con información, guías paso a paso y una sección de preguntas frecuentes que puede resolver dudas sin necesidad de acudir a una oficina.