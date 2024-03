El SEPE lo dice bien claro: si te vas de viaje a estos sitios en Semana Santa te puedes quedar sin paro

Viajar al extranjero mientras se está desempleado plantea diversas interrogantes sobre la continuidad en la percepción de prestaciones económicas. La pregunta recurrente de aquellos que reciben subsidios por desempleo o prestaciones contributivas es si es posible disfrutar de un viaje en Semana Santa o en cualquier otro momento, sin que ello implique la interrupción de los beneficios económicos. Ante esta inquietud, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha proporcionado directrices claras para orientar a los beneficiarios sobre los posibles escenarios y requisitos que deben considerarse.

Existen situaciones diversas que pueden llevar a una persona desempleada a ausentarse temporalmente del país. Entre las razones comunes se encuentran visitar a familiares que residen en el extranjero, planificar unas vacaciones o incluso someterse a una entrevista laboral en otro país. En este contexto, es fundamental comprender cómo afectará este traslado temporal a la percepción de prestaciones por desempleo.

Prestación del SEPE si viajas

En primer lugar, es importante destacar que, si el motivo del viaje al extranjero es de índole no laboral, es decir, se trata de una escapada por ocio, la posibilidad de viajar sin perder el derecho a la prestación es una realidad. Sin embargo, existen ciertos matices y condiciones que deben cumplirse. Si la duración de la estancia en el extranjero no supera los 15 días naturales en un año, independientemente de si son días consecutivos o no, la prestación se mantiene siempre y cuando se cumplan las obligaciones establecidas por la legislación vigente.

Antes de emprender el viaje, es imperativo informar al SEPE con la debida antelación sobre la salida programada. A la vuelta, será necesario presentarse en la oficina de empleo en el primer día hábil posterior al regreso para notificar la vuelta al país. Esta comunicación fluida y transparente con el SEPE es crucial para asegurar la continuidad de la prestación.

No obstante, si la intención es prolongar las vacaciones más allá de los 15 días naturales en un año, y siempre que no excedan los 90 días, las prestaciones se suspenden, independientemente de si el período de ausencia es continuado o no. En este caso, la autorización del SEPE es obligatoria antes de la salida para evitar complicaciones en la percepción de las prestaciones.

Viajes laborales

Cuando el viaje al extranjero tiene motivaciones laborales, el escenario se complica y las reglas varían según la duración y el propósito del desplazamiento. Si la estancia laboral en el extranjero es inferior a un año de forma continua, la prestación se suspende temporalmente. En cambio, si la duración supera el año, la prestación se extingue por completo.

En el caso específico de aquellos que están recibiendo la renta activa de inserción, si el traslado al extranjero tiene como finalidad la búsqueda o realización de un trabajo, el perfeccionamiento profesional o la participación en acciones de cooperación internacional, es imprescindible informar previamente al SEPE y obtener su autorización antes de emprender el viaje.

Cuando la duración del viaje es superior al año, y la motivación es buscar empleo, ocupar un puesto laboral, realizar estudios para mejorar habilidades profesionales o participar en acciones de cooperación internacional, la prestación o subsidio se extinguen automáticamente. Esta medida busca alinear las prestaciones por desempleo con las circunstancias específicas de cada beneficiario, evitando el cobro indebido de subsidios en situaciones que no se correspondan con los objetivos originales de dichas prestaciones.

En el contexto de la renta activa de inserción, si la estancia en el extranjero se extiende por seis meses o más para las mismas situaciones antes mencionadas, la renta activa de inserción se extingue. Esta disposición busca garantizar que los beneficiarios de estas prestaciones estén comprometidos con el propósito original de la ayuda y no la utilicen de manera inapropiada en el extranjero durante períodos prolongados.

Es relevante subrayar que la normativa expuesta por el SEPE busca equilibrar el derecho de los beneficiarios a disfrutar de momentos de descanso o a buscar oportunidades laborales en el extranjero, con la necesidad de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a las prestaciones por desempleo. Este equilibrio es esencial para mantener la integridad del sistema de asistencia social y asegurar que los fondos estén dirigidos a quienes realmente los necesitan en situaciones de desempleo. La transparencia y colaboración entre los beneficiarios y el SEPE desempeñan un papel crucial en este proceso, permitiendo una gestión eficiente y justa de las prestaciones, al tiempo que se salvaguardan los derechos y responsabilidades de ambas partes. En última instancia, comprender y respetar estas regulaciones contribuye a mantener la estabilidad del sistema de seguridad social y a garantizar que las prestaciones por desempleo cumplan su propósito de apoyar a los individuos en momentos de dificultad laboral.

Por tanto, viajar al extranjero estando desempleado no implica necesariamente la interrupción de las prestaciones por desempleo, pero es esencial comprender las reglas y condiciones establecidas por el SEPE. La comunicación proactiva con este organismo, la autorización previa en casos necesarios y el cumplimiento de las obligaciones legales son fundamentales para evitar problemas en la percepción de prestaciones durante y después del viaje. Ante cualquier duda o situación particular, se recomienda contactar directamente con el SEPE para obtener orientación específica y garantizar una experiencia sin contratiempos durante el período en el extranjero.