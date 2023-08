La Seguridad Social ofrece una solución si no has cotizado los suficiente. La jubilación no es imposible

Para jubilarse en España y cobrar una pensión pública contributiva, se deben cumplir tres requisitos indispensables: estar afiliado en la Seguridad Social, haber cumplido la edad mínima de jubilación (65 años para quienes hayan cotizado más de 37 años y 6 meses y 66 años y 4 meses para aquellos que tengan menos de 37 año y 6 meses cotizados y haber cotizado al menos 15 años (al menos dos deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la jubilación).

Sin embargo, hay personas que no tienen el tiempo de cotización necesario para ello. En este contexto, la Seguridad Social ofrece las pensiones no contributivas: «Son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo. Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones de Invalidez y Jubilación».

La gestión de estas pensiones está atribuida a los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y a las Direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Pensiones no contributivas

En España, existen dos tipos de pensiones no contributivas. Por un lado, la pensión de jubilación no contributiva, que se concede a las personas mayores de 65 años que no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva. Y, por otro lado, la pensión de invalidez no contributiva, dirigida a personas con discapacidad en grado absoluta, total o gran invalidez, que no cuentan con los recursos económicos suficientes.

En el caso de la pensión de jubilación, la ley establece una serie de requisitos de obligado cumplimiento: tener al menos 65 años, estar empadronado en España, tener una residencia legal en el país durante al menos 10 años y no haber cotizado lo suficiente para recibir una pensión contributiva.

Cuantía

La cuantía individual de la pensión se establece en función del número de beneficiarios de pensión no contributiva que formen parte de la misma unidad económica de convivencia, así como de de los ingresos personales y/o los de las personas que integran la unidad económica, la cual no puede ser inferior a 1.696,14 euros anuales (121,15 euros al mes).

Este 2023, la cuantía máxima de la pensión no contributiva es de 6.784,54 euros anuales (484 euros mensuales repartidos en 14 pagas). En cuanto a la mínima el importe es de 1.696,14 euros anuales (121, 15 euros al mes repartidos en 14 pagas).