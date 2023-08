Si tu sueldo es de 1.500 euros tienes que saber cuál será tu jubilación

La jubilación es una de las etapas más importantes de la vida, el momento en el que se termina la vida laboral y se puede, por fin, disfrutar de todo lo cosechado durante esos años y emplear todo el tiempo libre en lo que más apetezca hacer, ya sean aficiones, familia o, simplemente, no hacer nada en particular y decidirlo cada día de forma improvisada. Te contamos cuál va a ser tu pensión de jubilación con un sueldo de 1.500 euros si esa es la cantidad que has cobrado en los últimos años cotizados… ¡toma nota!.

Esta será tu pensión de jubilación con un sueldo de 1.500 euros

Cuando se acerca la edad de jubilación, una de las dudas más frecuentes es saber de cuánto será la pensión que vamos a cobrar al jubilarnos, un dato que dependerá de la base de cotización del trabajador y de los años cotizados a lo largo de su vida. En este 2023, podrán jubilarse en España los trabajadores que hayan cumplido 65 años y tengan al menos 37 años cotizados, mientras que por debajo de esa cifra deberán esperar hasta los 66 años y 4 meses para poder retirarse.

El método de cálculo de las pensiones de la Seguridad Social ha evolucionado en los últimos años, y lo sigue haciendo, debido principalmente a la reforma de las pensiones de 2011. Esta establecido un calendario progresivo en el que anualmente se elevan los requisitos para tener derecho a una pensión de jubilación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio bruto anual en España se situó el pasado año en los 25.896,82 euros, lo que tras las retenciones varias se quedan en un sueldo neto de unos 1.500 euros al mes, como media nacional.

Para saber cuál será tu jubilación con un sueldo de 1.500 euros, primero deberás calcular la base reguladora, y sobre ella el porcentaje que te corresponde de pensión según los años cotizados. La base reguladora se obtiene sumando las bases de cotización de los 25 años anteriores (300 meses) y dividirlas entre 350. En el caso de los salarios de 1.500 euros, para establecer su base de cotización se deberá tener en cuenta el grupo de cotización, por lo que trabajaremos con las bases mínimas, que en este 2023 son 1.260 euros mensuales.

Sobre la base reguladora hay que aplicar el efecto inflación de todos los meses, con excepción de los dos últimos años, ya que no es lo mismo 1.000 euros de hoy en día que 1.000 euros de hace 20 años. Una vez que se tiene la base reguladora hay que saber qué porcentaje de dicha base corresponde al trabajadora, un número que dependerá de los años y meses trabajados a lo largo de su carrera profesional, de forma que cuantos más años tenga cotizados, mayor será el porcentaje.

¿Qué porcentaje de la base reguladora corresponde?

El porcentaje más bajo que se puede recibir actualmente es el 50% de la base reguladora, el cual se aplica a los trabajadores que en el momento de jubilarse han cotizado únicamente 15 años. Si has cotizado más, por cada uno de los próximos 49 meses se añadirá un 0,21% extra a la base reguladora, y después en los siguientes 209 meses se sumará un 0,19% adicional. Según este cálculo, una persona que haya cotizado un mínimo de 36 años y 6 meses tendrá derecho a cobrar el 100% de la base reguladora, o lo que es lo mismo, el 100% de la pensión.