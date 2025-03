La Seguridad Social lo hace oficial: la ayuda de 564 € al mes para amas de casa se confirma

En nuestro país, son muchas las mujeres que han dedicado su vida al cuidado del hogar y de la familia sin recibir una retribución económica por ello. Un trabajo invisible que, aunque fundamental, no siempre ha contado con el respaldo del sistema de protección social. Sin embargo, la Seguridad Social cuenta para este colectivo, con una medida clave: una ayuda de 564 euros al mes para aquellas amas de casa que cumplan ciertos requisitos. Este anuncio supone un alivio para miles de mujeres que, tras décadas de esfuerzo, se encuentran sin ingresos propios.

A lo largo de los años, la falta de cotización ha sido una barrera para que muchas amas de casa puedan acceder a una pensión. Al no haber trabajado fuera del hogar ni haber generado contribuciones a la Seguridad Social, se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica al llegar a la edad de jubilación. Por esta razón, las pensiones no contributivas (PNC) han sido diseñadas para garantizar un ingreso mínimo a aquellas personas que carecen de recursos suficientes para subsistir. Esta ayuda, gestionada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), está dirigida a mujeres de 65 años o más que cumplan con una serie de condiciones. La cuantía se ha fijado en 564,7 euros al mes en 14 pagas anuales, lo que supone un total de 7.905,8 euros al año. Pero, ¿quiénes pueden beneficiarse de esta ayuda y cómo pueden solicitarla? A continuación, explicamos todos los detalles de este respaldo económico que la Seguridad Social ha oficializado.

¿Quiénes pueden acceder a la ayuda para amas de casa de 564 euros al mes?

Para recibir esta prestación, es necesario cumplir con ciertos requisitos que garantizan que se destina a las personas que realmente lo necesitan. Uno de los principales es la edad: sólo pueden acceder a esta ayuda las personas que hayan cumplido los 65 años o más. Además, es imprescindible residir en España y haberlo hecho durante al menos diez años dentro del período comprendido entre los 16 años y la fecha de solicitud. De esos diez años, al menos dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores al momento en el que se pide la prestación.

Otro criterio fundamental es el nivel de ingresos. Para ser beneficiaria de esta ayuda, la persona no debe superar un umbral de ingresos establecido anualmente. En 2025, se considera que se carece de ingresos suficientes cuando las rentas personales sean inferiores a 7.905,80 euros anuales si se vive solo. Si la persona convive con familiares, los límites varían en función del número de miembros en el hogar.

Límites de ingresos según la convivencia

El cálculo de ingresos no sólo depende de la persona solicitante, sino también de su entorno familiar. Si la persona vive con su cónyuge o con parientes consanguíneos hasta el segundo grado (hermanos, abuelos o nietos), los límites de ingresos anuales son los siguientes:

Dos convivientes: 13.439,86 euros anuales.

Tres convivientes: 18.973,92 euros anuales.

Cuatro convivientes: 24.507,98 euros anuales.

En caso de que la persona solicitante conviva con parientes de primer grado (padres o hijos), los umbrales de ingresos permitidos son más elevados:

Dos convivientes : 33.599,65 euros anuales.

: 33.599,65 euros anuales. Tres convivientes: 47.434,80 euros anuales.

47.434,80 euros anuales. Cuatro convivientes: 61.269,95 euros anuales.

Estos límites buscan garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente lo necesitan, teniendo en cuenta la situación económica global del hogar y no solo los ingresos individuales de la persona solicitante.

Cómo solicitar la pensión no contributiva para amas de casa

El proceso para acceder a esta ayuda es relativamente sencillo, aunque es fundamental presentar toda la documentación necesaria. Las solicitudes deben dirigirse a los organismos competentes de cada comunidad autónoma, que son los encargados de tramitar la prestación. En el caso de Ceuta y Melilla, la gestión se realiza directamente a través del IMSERSO.

Para iniciar la solicitud, se debe presentar un formulario oficial junto con documentos que acrediten la edad, la residencia en España y la situación económica del solicitante. En algunos casos, es posible que se requieran informes complementarios para verificar la falta de ingresos suficientes.

¿Es compatible esta ayuda con otras prestaciones?

Es importante destacar que la pensión no contributiva de jubilación es incompatible con otras prestaciones asistenciales o contributivas. Esto significa que no puede percibirse junto con una pensión de invalidez contributiva ni con otros subsidios similares. Sin embargo, las personas que no hayan cotizado lo suficiente para una pensión contributiva de jubilación pueden encontrar en esta ayuda una alternativa para asegurar un ingreso mensual.

La confirmación de esta ayuda para las amas de casa, supone un paso adelante en el reconocimiento del trabajo no remunerado que han realizado millones de mujeres a lo largo de sus vidas. La falta de cotización ha sido una barrera histórica para que las amas de casa puedan acceder a una jubilación digna, y esta prestación busca paliar esa situación. Con una pensión de 564 euros al mes, muchas mujeres podrán cubrir sus necesidades básicas y afrontar la vejez con mayor tranquilidad económica.

Si bien la cuantía de la ayuda sigue siendo modesta en comparación con otras pensiones, representa un alivio para muchas familias. La posibilidad de acceder a esta prestación ofrece una solución para aquellas mujeres que, tras toda una vida de dedicación al hogar, necesitan un respaldo económico que les garantice estabilidad en su etapa de jubilación. La Seguridad Social lo ha hecho oficial y ahora miles de mujeres podrán beneficiarse de este derecho.