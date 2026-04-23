La Seguridad Social lo confirma: los trabajadores que hicieron practicas antes de 2024 se pueden sumar cinco años de cotización

Las prácticas de la universidad son un periodo emocionante: entrar por primera vez al mundo laboral, conocer a gente que trabaja en el sector al que pretendes dedicarte o, en algunos casos, ganar los primeros sueldos, por pequeños que sean. Sin embargo, no todas las prácticas cotizaban en la Seguridad Social, hecho que va a cambiar a partir de ahora.

Desde mediados del 2024, la Seguridad Social ofrece a todos los contribuyentes un periodo para usar una herramienta con la que recuperar los periodos de prácticas universitarias que están sin cotizar. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dio luz verde a este rescate de cotizaciones que permite a los contribuyentes firmar un convenio especial para recibir las cotizaciones no efectuadas en las prácticas universitarias con un máximo de 5 años atrás.

¿Qué tipo de prácticas cuentan?

Dentro de la página web del ministerio podemos observar qué tipo de prácticas son a las que se aplica esta nueva política. En resumidas cuentas, son aquellas personas que realizaron prácticas académicas no remuneradas y no cotizaron por éstas antes de 2024 o antes de noviembre del 2011 si son remuneradas. Éstas son el tipo de prácticas que se han visto afectadas por esta nueva medida:

Prácticas curriculares o extracurriculares de alumnos universitarios para obtener una titulación oficial —bien sea grado, máster o doctorado— o un título propio de la universidad de origen.

para obtener una titulación oficial —bien sea grado, máster o doctorado— o un título propio de la universidad de origen. Prácticas curriculares o extracurriculares de alumnos de formación profesional si no se prestaron en el régimen de formación profesional intensiva y no tuviesen carácter laboral.

si no se prestaron en el régimen de formación profesional intensiva y no tuviesen carácter laboral. Prácticas curriculares o extracurriculares de alumnos de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas profesionales o enseñanzas deportivas del sistema educativo español.

Si has realizado alguna de estas prácticas en alguno de los periodos de tiempo ya mencionados, podrías rescatar hasta 5 años que podrías sumar a la cotización total de la vida laboral. Sin embargo, para rescatar estos años habrá que abonar la base mínima de cotización del grupo 7 de Régimen General.