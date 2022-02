Estar a dieta no es fácil para muchas personas, ya que no todo el mundo lleva de la misma manera cambiar su alimentación y prescindir de determinados alimentos que no son saludables o que son perjudiciales, por el motivo que sea. Hoy te mostramos un postre fit de Mercadona que es perfecto para que sigas la dieta a rajatabla ya que además de ser saludable está riquísimo.

Mercadona cuenta ya con una amplia gama de productos fit que están dirigidos a personas que siguen alguna dieta o que les gusta llevar una alimentación saludable y equilibrada. Cada día son más los productos que se pueden encontrar en la cadena valenciana que encajan a la perfección con las premisas básicas de alimentos sanos.

La mousse proteínas de vainilla de Mercadona, tu mejor postre fit

Se trata de la Mousse + proteínas sabor vainilla Hacendado, un producto ideal para cualquier postre o merienda y que tiene un precio de tan sólo 1,35€ por un envase de 200 g que proporciona 20 g de proteínas… ¡es un chollo y está delicioso!. Es una mousse proteica que está cautivando a quienes suelen consumir este tipo de productos de proteínas.

Esta mousse proteínas de vainilla de Mercadona tiene una textura suave pero un poco más espesa que si fuera un yogur o un batido, una textura que es muy agradable para el consumo y que gusta a quien la prueba. Supone un gran aporte de proteínas sin azúcares añadidos, y además su sabor es delicioso, ¿qué más se puede pedir?.

Los principales ingredientes de este producto fit de Mercadona son leche desnatada, nata, gelatina de origen animal y proteínas de la leche, entre otros. En cuanto a sus valores nutricionales, por cada 100 g de producto contiene 76 kcal, 1,8 g de grasas, 4 g de azúcares, 10 g de proteínas y 0,1 g de sal. No es un producto apto para celíacos pero sí lo es para intolerantes a la lactosa.

Mercadona apuesta fuerte por su gama + Proteínas, de la cual forman parte tanto esta mousse como yogures y batidos, principalmente en sabores como vainilla y chocolate. Sin duda es un producto perfecto para darse un caprichito en un postre sin temer las consecuencias que te llegarán con otro tipo de productos.

Si estás buscando un producto sano al que recurrir de vez en cuando para darte un homenaje con un postre delicioso, sin duda esta mousse proteínas de vainilla de Mercadona es una de tus mejores opciones. Sana, barata y deliciosa… ¡lo tiene todo!.