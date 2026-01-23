El sector del transporte ha cargado contra la Dirección General de Tráfico (DGT) por paralizar esta mañana los camiones de toda la meseta norte, impidiendo suministro de bienes básicos, tal y como adelantó este periódico. Las principales plataformas de transportistas se han unido por cortar «un total de 30 autovías y carreteras nacionales en más de 3.000 km, sin que haya justificación para acordar tal medida desproporcionada».

Las tres federaciones representativas del sector del transporte, Fenadismer, Fetransa y Feintra, consideran que esta medida de la DGT implica «un reconocimiento implícito, por parte del mencionado organismo, de su incapacidad para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico y un desprecio casi absoluto hacia los trabajadores del sector».

Según ellos, estos empleados están condenados por las autoridades «a pasar el fin de semana lejos de sus hogares y tirados en medio de ningún sitio, dado que no han tenido tiempo de poder planificar su viaje de manera adecuada por el escaso plazo que ha transcurrido desde la publicación de la norma a la entrada en vigor de la prohibición, apenas unas pocas horas».

A esto hay que sumarle «el desconocimiento por parte de los transportistas afectados del tiempo que deberán permanecer bloqueados, dado que la DGT se ha limitado a establecer el inicio de la prohibición, pero no su finalización». Esta medida, totalmente injustificada a juicio de las 3 federaciones nacionales de transportistas: «Pone en evidencia una vez más la falta de reconocimiento por parte de la DGT y otras Administraciones públicas a la labor tan fundamental que el sector del transporte de mercancías por carretera desarrolla, en cuanto vertebrador del resto de actividades económicas».

«Pese a que más del 90% de las mercancías que se consumen en España se trasladan por carretera», argumentan, «los poderes públicos con medidas como ésta, sin justificación alguna al haberse acordado sin que las anunciadas nevadas se hubieran ni siquiera iniciado, impiden que el transporte por carretera pueda desarrollar su actividad esencial con normalidad».

El sector del transporte contra la DGT

Por otro lado, el sector del transporte considera que esta medida de la DGT agrava «la grave situación tensa y alterada que viene sufriendo el sector del transporte por carretera en España en las últimas semanas por los diferentes bloqueos y movilizaciones que han tenido que soportar por grupos de manifestantes del sector agrario, sin que las fuerzas de seguridad, o las Administraciones públicas como es en este caso, tengan la menor sensibilidad por la situación personal en que quedan miles de transportistas atrapados en sus propios vehículos tras la adopción de este tipo de decisiones irracionales y desproporcionadas».

«Por ello, el sector estará atento a la efectividad de la medida y si la misma tiene más que ver con el miedo a asumir, otro más, el fracaso de la gestión de las infraestructuras y su mantenimiento», explican.

«Si al final, como viene sucediendo en muchas de las prohibiciones que se imponen a la circulación de camiones, el resultado son carreteras vacías sin impedimentos al tráfico rodado en muchos de sus tramos, las tres Federaciones de transportistas no dudarán en solicitar que se asuman las responsabilidades que se hayan derivado del gravísimo e innecesario daño causado a las empresas y a los trabajadores del sector del transporte por carretera», sentencian.