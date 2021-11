La banca española aún es reticente al lanzamiento de productos de inversión en criptomonedas, a excepción de Banco Santander, cuya presidenta, Ana Botín, ha avanzado que la entidad está ultimando los detalles de sus ETFs (fondos cotizados) de bitcoin.

«Somos líder en cripto. Emitimos el primer bono en blockchain. Tenemos un equipo fuerte que trabaja en ello (…). Nuestros clientes quieren comprar bitcoin, pero hemos sido bastante lentos a la hora de adoptarlo por temas regulatorios. Ahora estamos a punto de ofrecer ETFs de criptomonedas», señaló Botín en declaraciones a Bloomberg.

Por el momento, el banco no ha dado más detalles sobre este nuevo producto, aunque lleva ya un tiempo trabajando en ello, al igual que otras entidades españolas.

El lanzamiento de un ETF de futuros de bitcoin en Estados Unidos a mediados de octubre sacudió los mercados y elevó la cotización de la criptomoneda por encima de sus máximos históricos, registrados el pasado mes de abril.

Sin embargo, en España aún no se han registrado productos de este tipo, según han confirmado fuentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en tanto que para comercializar los de un país de fuera de la Unión Europea (UE) se requiere autorización del supervisor y que tanto las gestoras como los fondos que se pretendan comercializar queden inscritos en los correspondientes registros administrativos.

BBVA realiza avances en los criptoactivos

BBVA sí ha realizado algunos avances en el mundo de los criptoactivos, aunque no ha lanzado ningún producto como el que se plantea Santander. La entidad desplegó a finales de 2020 un servicio comercial de compra-venta y custodia de activos digitales en Suiza para clientes de banca privada, que les permite gestionar transacciones en bitcoins y tener depósitos con esta criptomoneda.

No obstante, este servicio está limitado a Suiza, porque BBVA considera que el país cuenta con «un ecosistema blockchain muy avanzado donde existe una regulación clara y una gran adopción de estos activos digitales», según han señalado fuentes de la entidad a Europa Press.

No obstante, desde el banco han puntualizado que este servicio no ofrece asesoramiento para la inversión en este tipo de activos, sino que se limita a ser un «facilitador» para quienes deseen custodiar e invertir en criptomonedas.

El banco presidido por Carlos Torres está convencido de la importancia de explorar el potencial de la tokenización de activos como una innovación significativa que podría tener un impacto transformador en los mercados de capitales y en el intercambio de cualquier valor o datos.

CaixaBank no ofrece ningún servicio

De su lado, CaixaBank no ofrece ningún servicio relacionado con criptomonedas, aunque reconoce que es un campo que está estudiando y para ello está pendiente de los avances tanto de la tecnología como de la regulación.

«Es una cuestión que seguimos de cerca, al igual que lo hacemos con otras tecnologías que en estos momentos están aportando un alto componente de innovación al sector a nivel internacional. Estudiamos la tecnología y también seguimos atentamente los avances en regulación, así como los movimientos en materia de monedas digitales de los bancos centrales, pero hoy por hoy no es un servicio que ofrezcamos a los clientes», han explicado desde la entidad.

Banco Sabadell, prudente

Banco Sabadell, por su parte, tiene también una postura «prudente» respecto a este tipo de activos y fuentes cercanas a la entidad han explicado que no se plantean el lanzamiento de este tipo de productos hasta que estén más regulados.

En el caso de Bankinter, la entidad no recomienda a sus clientes invertir en criptoactivos, pero sí considera que el blockchain «ha venido para quedarse» y «presenta innumerables ventajas».

«En el banco distinguimos dos conceptos. El primero es la tecnología blockchain, que ha llegado para quedarse y presenta innumerables ventajas, la más importante de ellas, su trazabilidad sobre el activo. Y aparte figura el concepto de criptomonedas, que se refiere a un activo meramente especulativo, y por esta característica y porque no está regulado, en Bankinter no lo estamos recomendando a nuestros clientes», señaló la consejera delegada del banco, María Dolores Dancausa, al ser preguntada recientemente por esta cuestión. No obstante, sí ha señalado que si en algún momento decidieran lanzar algún producto en ese sentido lo harían desde su banco digital, EVO.