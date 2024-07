El consejero delegado del Banco Santander, el mexicano Héctor Grisi, se ha referido a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell de una forma muy gráfica: «Como dicen en España, a río revuelto, ganancia de pescadores». No obstante, ha matizado que la obligación del Santander es ganar cuota de mercado «con OPA o sin OPA».

«Toda situación de crisis es una oportunidad. Como dicen aquí en España, a río revuelto, ganancia de pescadores», ha comentado Grisi sobre la operación BBVA-Sabadell en la presentación de los resultados semestrales del Santander.

«España es un mercado muy competitivo, hay mucha competencia, hay 80 fichas bancarias, que alcanzan 117 con las entidades extranjeras. Estamos muy contentos y tranquilos con la escala que tenemos, nos permite crecer, competir y lanzar nuevos productos. Con la OPA podemos ganar mercado, crecer en clientes en España, donde llevamos 32 meses creciendo de manera muy notable».

Posteriormente, ha matizado que «tenemos que ganar mercado en todos los países a todos los competidores. Haya OPA o no haya OPA, nuestra obligación es ser muy competitivos, dar el mejor producto y seguir creciendo. No hay un plan dirigido macabro, es la manera de trabajar todos los días».

Respecto a la posibilidad de que el Santander contraataque buscando otra operación corporativa en España, ha respondido que «siempre analizamos cualquier oportunidad. Pero estamos muy ocupados en nuestra transformación, no en la búsqueda de oportunidades. Si aparecen y son interesantes, las analizaríamos, pero siempre con el principio de que sea muy rentable. Pero no estamos buscando nada».

Depósitos e hipotecas

Precisamente, esa fuerte competencia que señala en el mercado español es la responsable de que el Santander haya tenido que elevar la remuneración de los depósitos: «El mercado se está apretando por la competencia, por eso ha subido el coste de los depósitos en España. Nos aprieta un poco el zapato y tenemos que seguir a la competencia. Pero siempre buscando la rentabilidad. Es un tema muy dinámico, vamos lanzando diferentes cosas en cada mercado. Nos guiamos por el principio de rentabilidad, pero también por el de mantener la cuota y el liderazgo del mercado, y cubrir de manera correcta nuestros activos con nuestros pasivos».

Otra víctima de esta presión competitiva son las hipotecas en nuestro país, de las que Grisi ha asegurado que no son rentables en este momento: «En España el precio de las hipotecas ha ido bajando, es tremendamente competitivo, pero no nos vamos a salir de ese negocio aunque no es rentable, porque tenemos que ser un banco universal. Sí nos salimos de las hipotecas en Estados Unidos porque allí somos un banco de nicho».

En cuanto a los volúmenes de hipotecas, el banco asegura que en el segundo trimestre de 2024 comparado con el primero han crecido «un poquito» la demanda y los saldos. Lo relevante para la entidad es que ha cambiado la tendencia que arrastraba hasta el primer trimestre, cuando las hipotecas todavía caían. A juicio del presidente de Santander España, Ángel Rivera, «el problema de la vivienda no es el crédito, es el suelo».

Gobernador cuanto antes

Por otro lado, el número dos de Ana Botín se ha sumado a las voces del sector que piden que el Gobierno nombre cuanto antes al gobernador del Banco de España y acabe con la actual situación de interinidad: «El candidato que se elija va a estar a la altura de una institución tan importante para el país como el Banco de España. Nos gustaría tener gobernador lo antes posible».

No obstante, no ha querido entrar en la idoneidad de candidatos a ocupar el puesto como el ministro José Luis Escrivá: «A nosotros como banco y menos aún a mí como consejero delegado no nos corresponde opinar sobre quién nos va a supervisar».