Pedro Sánchez, ha anunciado una inversión de Aena para los aeropuertos de España de casi 13.000 millones de euros para 2027-2031. Si bien el Ejecutivo ha asegurado que las inversiones son para que las instalaciones puedan «adaptarse al crecimiento de la demanda» y seguir «modernizándose», el reciente caos en Renfe, en los aeropuertos, y la guerra por las tasas de Aena, indican que el Gobierno pretende compensar con estas inversiones su deficiente gestión de las infraestructuras.

En concreto, la inversión total será de 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas. La cifra total representa, según ha indicado Sánchez, «la mayor inversión en la red aeroportuaria española de las últimas décadas».

Así lo ha señalado este jueves, 18 de septiembre, en la terminal de Alicante-Elche Miguel Hernández, donde ha tenido lugar la presentación del plan de inversión. Este constituye el paso previo a su incorporación en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para dicho periodo.

Al acto han asistido igualmente los ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, además de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena. También el alcalde de Elche, Pablo Ruz.

