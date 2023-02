Sacyr lanza la próxima semana el cuaderno de venta de su filial de servicios, Valoriza, por 500 millones

Sacyr dará la semana próxima un paso de gigante en el desarrollo de su plan estratégico 2021-25 con el lanzamiento del cuaderno de venta de su filial de servicios, Valoriza. El grupo que preside Manuel Manrique cuanta con el asesoramiento del Banco Santander y de Nomura para la colocación del 49% de esta filial valorada, inicialmente, en torno a los 500 millones de euros.

Eso supone que, de las veinte compañías que ya han presentado ‘extraoficialmente’ su interés por hacerse con esa participación, el comprador final tendrá que desembolsar entre 200 y 250 millones de euros. Una participación que no te da el control ni la gestión de una empresa tiene que ofrecer “un descuento interesante” para poder ser colocada, indican fuentes del mercado. Pro también este fuerte interés puede permitir a Sacyr colocar la filial a un precio más alto.

La constructora anunció en noviembre pasado su plan para “reducir a cero”, durante 2023, su deuda con recurso. Eso supone adelantar en dos años la amortización de dicha deuda, lo que dará a la compañía de Manuel Manrique una mayor libertad de acción para crecer -como pretende- en el negocio de concesiones.

Con ello, lo que pretende Sacyr es adelantar dos años la amortización de su deuda. Actualmente, el pasivo de la compañía, cifrado en 750 millones de euros se compone de dos grandes partidas: una de 150 millones en bonos convertibles (emitidos en 2019) y otra de 355 millones que corresponde a la deuda renegociada el pasado mes de julio con 14 bancos.

El plan tiene dos grandes pilares: la venta de del 49% de sus negocio de servicios (Valoriza) y de agua; además de finalizar su presencia en Repsol con la venta de su última participación.

Desde el mismo anuncio de este plan, Manrique insistió en que el objetivo es captar fondos, pero no está dispuesta a hacerlo ni a toda costa ni a cualquier precio. Es decir, si las ofertas no convencen, no habrá venta.

Para los analistas, ”el objetivo de este plan es obtener los medios financieros suficientes para mantener su enfoque en la licitación de nuevos proyectos de APP (infraestructuras de financiación público-privada), al tiempo que alcanza una estructura financiera sostenible en un contexto de tipos elevados. Por tanto, el momento para lanzar este plan es el adecuado”.

Para otros, tras reducir su deuda, “Sacyr estará en la mejor posición para seguir con su estrategia tradicional”.

Agua, en marzo

Además de la filial de servicios, la búsqueda de un “socio inversor” alcanzará también a la filial de agua de la empresa, aunque la complejidad de este negocio, con numerosas actividades en mercados internacionales (Australia, Chile, etc.) hace prever -según las fuentes del mercado consultadas- que los cuadernos de venta estén listos en “un par de semanas”, pese a la celeridad de los trabajos que desarrolla Société Générale.

Todo hace prever que el proceso oficial de venta del 49% de ese negocio se iniciará ya en marzo.

Sacyr es, actualmente, el cuarto grupo de concesiones de infraestructuras de transporte del mundo y el segundo en España por número de proyectos de Participación Público Privada (PPP) de transporte en construcción y operación, con 42 activos de estas características.

Los últimos datos disponibles de la constructora que preside Manuel Manrique, correspondientes al tercer trimestre de 2022, incluyen una deuda con recurso de 689 millones, en su mayor parte por la entrada en el capital de Repsol, participación que Sacyr terminó de vender en junio pasado.

La propia constructora destacaba que la venta de sus acciones y derivados permitió reducir 568 millones de deuda asociada a ellos y dejaba “un saldo positivo de caja de 58 millones de euros, que se destinarán a reducir deuda con recurso y a atender su plan de inversiones en concesiones”.

Al mismo tiempo, al recuperar la política de rotación de activos y concesiones que paralizó hace aproximadamente dos años, Sacyr no sólo conseguirá ‘aligerar’ su balance de participaciones, sino que, como destaca la propia empresa, estas ventas permitirán también “equilibrar geográficamente la cartera de activos”.

Lo que parece claro es que la nueva estrategia de Sacyr ha aumentado el interés de los inversores. Las acciones de la empresa presidida por Manuel Manrique subieron ayer el 0,5% hasta los 2,826 euros por título, con más de 1,77 millones de acciones negociadas.

Valoriza engloba las actividades de servicios urbanos, facilites y social del grupo Sacyr. En 2022 consiguió más de 1.080 millones de euros en nuevos contratos hasta situar su cartera en 3.390 millones, el 16% más en un año.

El negocio español supone dos tercios holgados de esa cartera (2.405 millones) y el resto se reparte entre plantas de tratamiento de residuos de Sacyr Circular (660 millones), el negocio internacional (206 millones) y los nuevos negocios sostenibles de Sacyr Green (119 millones).

El año pasado, la compañía se adjudicó contratos tan destacados como la contenerización, recogida y transporte de residuos en Madrid (210 millones); la limpieza viaria y recogida de residuos en las ciudades de Cádiz (148 millones de euros) y Toledo (35 millones); además de la limpieza viaria y recogida de residuos y servicios de zona azul, grúa y dos aparcamientos subterráneos en Puertollano (Ciudad Real) por 39,5 millones; o la limpieza viaria, recogida y transporte de residuos en Mollet del Vallès, (Barcelona) por 20 millones.