El grupo financiero Banco Sabadell ha nombrado al ex presidente de Sareb, Javier García del Río, como director general de Sogeviso, tras el fallecimiento de Toni Sorolla, que ocupaba el cargo hasta el momento, ha explicado la entidad en un comunicado este viernes. El directivo ocupó el cargo de consejero delegado de Solvia, filial inmobiliaria de la entidad, entre 2014 y 2019.

El el ex presidente de Sareb dejó el cargo en julio del año pasado. En concreto, la dimisión de García del Río como presidente del banco malo estuvo motivada por la toma de control de la sociedad por parte del Estado, entre otras causas. No obstante, este se comprometió a continuar ligado a Sareb para que su salida no fuera tan radical. Por ello, García del Río aceptó el cargo de director general adjunto a la presidencia, «contribuyendo así a la continuidad en la consecución de los objetivos de la compañía», explicó la sociedad en su momento.

El directivo afirma que «continuará la labor desarrollada por la compañía, reforzando su papel como gestor de parques de vivienda de alquiler asequible» y fomentando nuevos desarrollos mediante la colaboración público-privada.

Sogeviso cuenta con una cartera de 3.000 viviendas de alquiler asequible bajo gestión en el marco del Plan Vive de la Comunidad de Madrid y en diferentes proyectos ubicados en Cataluña.

El presidente del Sabadell, Miguel Montes, ha explicado que la incorporación de García del Río a Sogeviso permitirá a la empresa «continuar siendo un agente clave en el impulso de soluciones de vivienda a través de la colaboración efectiva» con administraciones públicas, inversores y operadores inmobiliarios.