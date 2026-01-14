La directora de Magazines de RTVE, Esther González, respondió por escrito al Consejo de Informativos sobre sus acusaciones de incumplimiento de los principios deontológicos de la cadena pública en los programas Malas Lenguas de Jesús Cintora y Mañaneros de Javier Ruiz que «es posible que compartáis que no es fácil tener en mente y durante cada minuto de cada emisión de los citados programas los principios deontológicos marcados en el Manual de Estilo CRTVE».

El Consejo de Informativos de TVE, que ha publicado este martes un informe de 144 páginas sobre su investigación a los programas de Cintora y Ruiz por su «falta de rigor» y «sesgo» a favor del Gobierno y del PSOE, requirió a la cúpula de la cadena pública una respuesta ante lo que consideraban la emisión de «bulos» desde estos espacios, lo que afecta en su opinión a la credibilidad de los servicios informativos de TVE.

La respuesta llegó desde la dirección de Magazines, ya que la cúpula de RTVE considera que estos programas no son informativos y por eso no es obligatorio que los tengan que hacer con personal interno de la casa-cumpliendo así el mandato marco de la cadena pública-.

El 25 de septiembre, la directora de Magazines contestó a las preguntas del Consejo de Informativos, que ya había denunciado públicamente la «falta de rigor» de estos programas.

La pregunta -página 123 del informe- fue la siguiente: «¿Aprecias que en los programas Mañaneros 360 y Malas Lenguas se incumplen alguno de los principios deontológicos marcados en el manual de estilo o alguna de las normas establecidas en dicho manual, en el estatuto de la información de RTVE, el Mandato Marco de RTVE, la Ley de la Radio y Televisión Pública de Titularidad Estatal y la Ley General Audiovisual? Si es así, coméntanos, por favor, cuáles son los incumplimientos que has percibido».

Y la respuesta: «Respondo a las dos cuestiones: Por un lado, sobre mis apreciaciones; por el otro, sobre posibles incumplimientos: primero, sobre las apreciaciones. Es posible que compartáis que no es fácil tener en mente y durante cada minuto de cada emisión de los citados programas los principios deontológicos marcados en el Manual de Estilo CRTVE -194 páginas-, en las normas establecidas en dicho manual o en los otros textos que citáis (Estatuto de la información de RTVE -24 páginas-, el Mandato Marco de RTVE -11 páginas-, la Ley de la Radio y Televisión Pública de Titularidad Estatal -22- páginas- y la Ley General Audiovisual -92 páginas-). A lo largo de las 343 páginas que conforman el conjunto de textos citados, y que sirven como referencia y guía de mi acción profesional, aparecen muchos cientos de principios y normas».

Y finaliza esta primera parte de la respuesta: «¿Qué os puedo decir? En esta dirección de magacines no costa observación ni requerimiento alguno por parte de la CNMC (regulador encargado de vigilar el cumplimiento de la misión de servicio público prestada por CRTVE) que advierta de incumplimientos, en los programas Mañaneros 360 y Malas lenguas, de principios deontológicos o normas establecidas en el Manual de Estilo CRTVE, en el Mandato Marco CRTVE, en la Ley 17/2006 o en la LGCA. ¿Cuál es mi apreciación? Los dos programas citados hacen un trabajo que cumple con el conjunto de los estándares de calidad que son exigibles, como lo cumplen también el conjunto de los programas dependientes de esta dirección de magacines e incluso, aunque no sea mi ámbito directo de competencias, el conjunto de los programas emitidos por CRTVE».

En definitiva, la cúpula de RTVE defiende el contenido de los programas de Cintora y Ruiz, y que se compren a productoras externas porque son programas de actualidad, no informativos. Es la defensa ante las acusaciones del Consejo de Informativos, que se ha convertido prácticamente en la única oposición a José Pablo López, presidente de RTVE desde diciembre de 2024.

En su informe, el Consejo de Informativos defiende que se trata de programas informativos que deberían hacerse con personal interno, y que las constantes opiniones e informaciones sesgadas de estos espacios afecta a la credibilidad de la cadena pública.

El Consejo de Informativos enumera una serie de «bulos», «insultos» y salidas de tono en estos programas, como el caso de la bomba lapa del 30 de mayo de 2025. «El 30 de mayo de 2025 estos programas se hacen eco de un bulo, ya difundido al final de La Hora de La1, que atribuía a un guardia civil, perteneciente a la UCO, la intención de atentar contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una bomba lapa. Decimos que es un bulo, puesto que los redactores con los que conectaron estos programas decían tener acceso directo a los wasaps, de donde es imposible deducir la noticia emitida. Esta información no se dio en los Telediarios porque los servicios informativos de TVE confirmaron que la información no era cierta», explica el informe.