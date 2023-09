El presidente de Cox Energy y la nueva coxabengoa, Enrique Riquelme ya tiene definida la estrategia con la que prevé devolver a la multinacional andaluza a sus puestos de liderazgo. Tras un difícil proceso de concurso de acreedores, Abengoa fue adjudicada en abril pasado a Cox Energy, por el Juzgado de Sevilla encargado del fallido. La compra, por 564 millones de euros, se formalizó a finales de julio. Desde entonces, el nombramiento de un consejero delegado, Nacho Moreno (procedente de Credit Suisse), la creación de coxabengoa y la fusión de toda la actividad de energía han sido los movimientos más notorios. En medio, la reducción a cero de la deuda y «tensionar como un violín» el equipo comercial, han puesto en velocidad de crucero al gigante andaluz.

Tras crear la nueva coxabengoa Energy, la compañía cotizada en el BME Grotw de Madrid prepara el salto al Mercado Continuo. La operación se hará en 2024 mediante una ampliación de capital de 150 millones de euros que debe asegurar «al menos un 25% de free float», según el presidente del grupo, Enrique Riquelme.

En el ínterin, la antigua Abengoa ha reducido a cero su deuda con recurso y acelerado la contratación de proyectos, especialmente en proyectos EPC (en inglés Engineering, Procurement and Construction). En el plano del empleo no solo «no se ha despedido a nadie» sino que se ha fichado a 1.700 nuevos trabajadores (en buena parte antiguos empleados) que llegarán a 2.000 a final de año y un nuevo equipo directivo basado en la dirección de Abengoa. Se incorporan Nacho Moreno, Miguel Ángel Fernández (ex Cobra Vinci), como responsable de Agua, mientas Ángel Adaiz, anterior responsable del área de Agua «seguirá en el grupo con otro cometido». José Olivé (ex Rusell Reynolds) es el nuevo director Financiero mientras Raquel Alzaga, procedente de Cox se incorpora como Chief Operating Office (COO), así como Antonio Medina, como responsable de Asesoría Jurídica y secretario general del Consejo de Administración. De la propia Abengoa se mantienen Alejandro García como director de Riesgos y Álvaro Polo en la jefatura del Gabinete de Presidencia. Eso permite asegurar al presidente de coxabengoa que «mi compromiso con el equipo de Abengoa se ha mantenido».

La mayor ‘revolución’ se producirá en el consejo de coxabengoa, con once miembros en total, ninguno de ellos procedentes de Abengoa. De ellos, solo uno, el presidente, será Ejecutivo. «El resto serán Independientes; un consejo profesional, global, que nos aportará un modelo de gobernanza acorde con las empresas del Ibex 35», destaca. El nuevo consejo será presentado antes de dos semanas.

Estrategia de crecimiento

La salida al gran mercado bursátil es paralela a la configuración del nuevo grupo, estructurado en cinco áreas: Energía (coxabengoa Energy) la de mayor volumen; Agua (coxabengoa Water), Infraestructuras (coxabengoa Infra), Servicios (coxabengoa Services) y Tecnología (coxabengoa Tech).

Integrar la antigua Abengoa en coxabengoa permite prever 750 millones de euros de ingresos en 2023 (el 14,8% más que en 2022) y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) superior a los 100 millones. Aunque su presidente se muestra convencido de que «vamos a superar ese plan». La confianza tiene base: «Arrancamos 2023 con cero deuda con recurso tanto en el hólding como en las unidades de negocio», asegura. Y añade: «Contamos con una caja importante para afrontar el plan estratégico, ya que entre caja e inversiones financieras a corto plazo coxabengoa cuenta con 240 millones de liquidez».

Para asegurar el crecimiento de sus áreas de negocio, coxabengoa negocia con varios inversores -un fondo soberano y un estadounidense- para el desarrollo de nuevos proyectos en Agua e Infraestructuras (redes eléctricas fundamentalmente). «Soy desarrollador de concesiones que te aportan un Ebitda recurrente», subraya Riquelme. Tras la integración de Abengoa, coxabengoa cuenta con activos en propiedad valorados en 2.500 millones de euros.

El plan estratégico prevé un crecimiento acumulado del 35,9% en la cifra de negocios del grupo resultante de la integración de Abengoa en coxabengoa entre 2023 y 2027. Eso supone pasar de los 736 millones de euros previstos para este ejercicio hasta los 3.020 millones en 2027. En términos de Ebitda, la cifra se multiplicará por seis, desde los 109 millones con que cerrará este año, a 609 millones en 2027. La rentabilidad, medida como margen de Ebitda, subirá en casi seis puntos porcentuales desde el 14,8% actual al 20,2% al final del plan.

Fuerte inversión y venta de activos

El paso de Abengoa a la nueva coxabengoa hace que el nuevo grupo ‘herede’ el poderoso plan de inversiones anticipado por OKDIARIO que alcanzará los 3.600 millones netos en 2027. Con un importante peso en Concesiones (sobre todo Energía e Infra) Europa y España concentrarán la rotación de activos maduros. Según Riquelme, «contamos con una cartera de 600 megavatios y prevemos rotar una cartera de hasta 400 megavatios». El motivo: «En España, el precio de las renovables ha hecho tope; mientras en América Latina nos podemos quedar con ellos porque son muy interesantes». Brasil, Marruecos, Argelia y Sudáfrica son mercados estratégicos en Energía y Arabia Saudí se presenta clave para crecer en desaladoras.

Buen conocedor del mercado latinoamericano, Enrique Riquelme sitúa en Brasil y Chile, donde el año próximo pondrá en actividad una nueva planta -La Meseta- su foco para el área de Concesiones. En Brasil, coxabengoa cuenta activos procedentes tanto de Abengoa como de la compradora: una planta de bioetanol de 70 megavatios de potencia «que nos aporta 40 millones de Ebitda»; mientras que la planta argelina (ciclo combinado con 150 megavatios) aporta cerca de 25 millones de beneficio bruto de explotación.