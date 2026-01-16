La regla del 3-6-12 que recomienda un experto en economía para ganar dinero sin riesgo

Ganar dinero puede parecer para muchas personas algo complicado, pero lo que es realmente difícil, según algunos expertos, es conservarlo. Así lo plantea José Elías, el famoso empresario y divulgador económico, que ha compartido en redes una reflexión que hace pensar a muchos, y es que antes de pensar en invertir, es fundamental garantizar la propia supervivencia. Porque cuando la base falla, cualquier movimiento que se deba hacer durante, o después, se vuelve frágil y para hacer frente a ello explica la que es su regla del 3-6-12.

En uno de sus últimos mensajes en X (antes Twitter), Elías ha explicado esa regla del 3-6-12, y que no deja de ser un sistema de pasos sencillos que, según él, casi nadie cumple. No se trata de una fórmula mágica para ganar más, sino una estructura que ayuda a resistir imprevistos sin tener que tomar decisiones precipitadas. Un punto de partida muy ligado a su experiencia personal y a la idea de que proteger lo que uno ya tiene es más importante que obsesionarse con multiplicarlo. La propuesta no está pensada para quienes ya manejan grandes patrimonios, sino para personas corrientes que buscan estabilidad. Porque, como él mismo dice, la clave está en tener margen antes de asumir riesgos. Y ese margen se construye poco a poco, sin fórmulas milagrosas ni atajos.

La regla del 3-6-12 que recomienda un experto

«Antes de invertir, asegúrate de poder sobrevivir». Esa frase, sencilla pero rotunda, es la base sobre la que Elías levanta toda su propuesta. Para él, el riesgo sólo se puede asumir cuando lo esencial está cubierto. Y lo esencial, en este caso, no son las oportunidades del mercado ni las subidas en bolsa, sino las necesidades del día a día.

Por eso insiste en tener un colchón económico mínimo, algo que permita estar tranquilo si llega una mala racha, si se pierde el empleo o si surgen gastos inesperados. No es un consejo para ahorrar por ahorrar, sino una forma de evitar decisiones financieras forzadas cuando las cosas se tuercen.

La idea no es nueva, pero su forma de estructurarla la hace más clara y accesible. No habla de grandes cifras ni de productos complejos. En su caso se refiere a contar los gastos esenciales y guardarse un respaldo equivalente, sin prisas, pero sin pausas.

¿En qué consiste exactamente la regla del 3-6-12?

El sistema tiene tres pasos muy concretos. El primero es ahorrar lo suficiente como para cubrir tres meses de gastos básicos, lo que él llama la «reserva mínima vital». Ese dinero debe estar accesible, pero en un lugar seguro, como una cuenta remunerada, sin riesgos y sin tocarlo, salvo emergencia. Elías recomienda alcanzarlo lo antes posible, porque es la base de todo.

Una vez alcanzado ese primer escalón, el segundo paso es doblar el colchón y cubrir seis meses. La lógica es la misma: seguir sumando seguridad. No cambia el tipo de ahorro ni su destino, solo se amplía el margen de tranquilidad.

El tercer hito es el más ambicioso: tener guardado el equivalente a doce meses de gastos esenciales. Ahí, dice Elías, es cuando realmente se puede empezar a hablar de rentabilidad, riesgo o inversión. Porque con ese respaldo, las decisiones que podamos hacer sobre nuestro dinero se van a tomar desde la calma, y no desde la urgencia.

Más ahorro, menos presión

En un momento en el que todo el mundo parece obsesionado con rentabilizar hasta el último euro, la visión de Elías va a contracorriente. Dice abiertamente que muchas personas se saltan estos pasos porque piensan que ahorrar es quedarse quieto, mientras que invertir es avanzar. Y no es así.

Sin un colchón, cualquier tropiezo se convierte en un problema. Elías recuerda que quienes no tienen este margen viven siempre con la presión de que todo tiene que salir bien. Y cuando las cosas no van como se espera, es fácil tomar malas decisiones, vender en el peor momento o endeudarse más de la cuenta.

Por eso insiste en que la regla del 3-6-12 no busca ganar más, sino ganar libertad. Libertad para elegir, para parar si hace falta y para resistir cuando llegan curvas. Es una forma distinta de ver el dinero, más centrada en la tranquilidad que en el rendimiento.

Primero tranquilidad, luego rentabilidad

En resumen, la propuesta de Elías no habla de acciones ni de fondos, sino de tranquilidad financiera como paso previo a cualquier plan de crecimiento. Para él, el orden lo es todo: primero seguridad, luego decisiones. O, como él mismo resume, «primero busca tu tranquilidad, luego ya te preocuparás de hacerte rico».

Un enfoque que choca con el mensaje que muchos reciben a diario sobre multiplicar ingresos, invertir cuanto antes o no dejar que el dinero «duerma». En esta regla no hay prisas, solo constancia y lógica. Y si eres de los que no quieres jugarte el futuro por una mala racha, quizá tenga más sentido de lo que parece.