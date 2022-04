Se acerca el Día de la Madre, tanto que es ya este domingo, en apenas tres días, por lo que si todavía no le has comprado un regalito a la tuya te puedes quedar sin tiempo si no te pones ya manos a la obra. Hoy te mostramos unas deportivas de Bimba y Lola que pueden ser un regalazo por el Día de la Madre y que te puedes llevar con un increíble 40% de descuento… ¡No pierdas tu oportunidad!.

Bimba y Lola es una de las firmas más prestigiosas en lo que a moda y complementos se refiere, la cual cuenta ya con más de 275 tiendas en 14 países de Europa, Asia y América, además de su tienda online, la cual recibe millones de visitantes y compradores a lo largo del año. La tienda, de origen gallego, se fundó en el año 2005 y ha crecido imparable hasta gozar de una privilegiada posición en el sector.

Las deportivas de Bimba y Lola, con un súper descuento

Se trata de las Deportiva Retro blanca, unas zapatillas deportivas técnicas en color blanco que son perfectas para regalarle a tu madre y que camine con estilo en los pies, e incluso son ideales también para ti, su estética es tan versátil que las hace perfectas para prácticamente todas las edades. Gracias al descuentazo que la firma le aplica actualmente te las puedes llevar por tan sólo 63€, un precio de risa ya que antes de ese 40% de descuento costaban 105 eurazos, por lo que te ahorras más de 40 euros.

Estas deportivas de Bimba y Lola son ideales para combinar con diferentes looks, un modelo de zapatillas tipo running de inspiración retro con piezas de serraje que se combinan con nylon. En la parte trasera tiene una parte de color azul oscuro, además del logo grabado a contraste. En cuanto a la suela, es tricolor y con acabado dentado.

Actualmente puedes ver estas zapatillas deportivas disponibles en las tallas desde la 35 hasta la 41 en su tienda online, y en las tiendas físicas deberás consultar específicamente en la que quieras comprar para saber si tienen tu talla.

Si estás buscando un regalazo para tu madre, o bien un calzado para ti, estas deportivas de Bimba y Lola son sin duda una excelente opción cargada de estilo, comodidad y buen gusto. Y si además te las puedes llevar casi a mitad de precio como es el caso, sería una locura dejar pasar esta oportunidad.