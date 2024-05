El rechazo del gigante bancario francés BNP Paribas a actuar como caballero blanco del Banco Sabadell para defenderse de la opa del BBVA y, sobre todo, los argumentos utilizados para ello complican enormemente la búsqueda de una oferta alternativa. De hecho, fuentes del mercado dan casi por imposible que haya una contraopa.

El consejero delegado de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafe, descartó la semana pasada en la junta general de accionistas del banco la posibilidad de lanzar una contraoferta por el Sabadell. «Si no eres un jugador nacional, no puedes comprar Sabadell», aseguró Bonnafe.

«Sólo un banco español puede intervenir en la situación. Los beneficios de una consolidación transfronteriza en el sector bancario europeo siguen siendo muy pequeños, por lo que las operaciones puramente nacionales son las más probables», argumentó el CEO del banco francés.

Como informó en exclusiva OKDIARIO, el consejo del Sabadell ha encargado a Goldman Sachs y a Morgan Stanley la búsqueda de un caballero blanco fuera de España. Las opciones nacionales de las que habla Bonnafe se antojan inviables, puesto que sólo podrían ser CaixaBank o Banco Santander. Y ninguno de los dos está interesado en adquirir Sabadell tras las adquisiciones de Bankia por el primero y del Banco Popular por el segundo.

Además, estas operaciones tendrían todavía más problemas de competencia que la del BBVA, porque incrementarían aún más la concentración bancaria en España. Un asunto que tiene que dilucidar la CNMC respecto a la opa -y donde el futuro de su presidenta, Cani Fernández, es muy relevante, como ha informado este medio- y el propio Gobierno respecto a una posterior fusión de las dos entidades.

Por tanto, el posible caballero blanco tendría que venir de fuera de España. Sin embargo, los argumentos de BNP Paribas alejan mucho esta posibilidad: «Los comentarios de BNP son desoladores. Si no puede BNP, difícilmente podrá otro, especialmente sin sinergias (ahorros de costes) en España», sostiene una de las fuentes consultadas.

Las sinergias se obtienen sumando los clientes e ingresos de los dos bancos que se integran y reduciendo los costes mediante el cierre de los servicios centrales y las oficinas duplicados. Con lo cual, se incrementa el beneficio, aunque previamente hay que incurrir en importantes costes de reestructuración para acometer los despidos necesarios (la semana pasada Sabadell y BBVA se enzarzaron en una pelea sobre el cálculo de dichos ahorros y costes).

Ahora bien, un banco extranjero sin presencia previa en España no se beneficia de esas sinergias porque tiene que mantener la estructura del banco comprado. Y lo lógico sería que mantuviera al equipo gestor actual del Sabadell al frente de la entidad, aunque siempre supeditado a la estrategia y las directrices del consejo de la nueva matriz.

Crédit Agricole

Según otra de las fuentes, uno de los potenciales interesados sería Crédit Agricole, otro gigante francés que está interesado en entrar en banca minorista en España y al que el tamaño del Sabadell le podría encajar muy bien. Pero «si no salen los números para BNP Paribas, tampoco le van a salir a Crédit Agricole», asegura.

No obstante, otras fuentes no descartan que finalmente estos bancos de inversión logren atraer una oferta competidora, aunque reconocen que es muy difícil: «Es cierto que una operación transnacional no se beneficia de las sinergias de una operación nacional, porque no hay duplicidades de oficinas ni se pueden cerrar los servicios centrales».

Sin embargo, «entrar en un país donde la economía está creciendo como España, con una cuota de mercado del 8,1% global y del 12,7% en pymes [las del Sabadell], puede ser muy interesante para muchos bancos europeos con visión de medio plazo», añaden.

Una de las medidas de defensa que sí autoriza la normativa de opas dentro del deber de pasividad del consejo del Sabadell es la búsqueda de un caballero blanco. El artículo 28.3 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores establece: «No quedarán sujetas a la limitación establecida en este artículo: a) La búsqueda de ofertas competidoras. Si en este proceso se diera acceso a cualquier clase de informaciones no públicas de la sociedad afectada, deberá asegurarse la igualdad entre todos los potenciales oferentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de este real decreto».