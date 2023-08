El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció a un mes de la celebración de las elecciones generales de julio la puesta en marcha de una reforma fiscal en el sector del automóvil con una deducción del IRPF del 15% por la compra de vehículo eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2025. Una medida que el Ejecutivo socialista anunció a bombo y platillo, pero que, por el momento, no ha tenido los efectos esperados desde el Palacio de la Moncloa, ya que la cuota de coches eléctricos en julio no sólo no ha crecido, sino que ha bajado en comparación con mayo -mes anterior al anuncio del descuento en la declaración de la renta- hasta el 4,32%.

Así lo reflejan los datos de matriculaciones de vehículos eléctricos puros elaborados por la patronal de los fabricantes de automóviles Anfac que apuntan a una reducción de las ventas, y por tanto de la cuota de mercado respecto al total, de los coches propulsados a pilas en julio en comparación con el mes anterior a la entrada en vigor de la rebaja fiscal.

En concreto, las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 108,3% en mayo, con 5.081 unidades matriculadas, lo que representa un 4,76% de la cuota de mercado en el mes, lejos de los datos que registran nuestros vecinos europeos como Portugal o Francia, que duplican la registrada por España.

En el quinto mes del año, las matriculaciones de este tipo de motorización acumulaban 23.124 unidades, un 75,3% más que en el mismo periodo del año anterior, esto es, una cuota de mercado del 4,87% y ahora tan sólo han sumado 10.000 más.

Rebaja fiscal para coches eléctricos

Ya en vigor la medida con la que los compradores se pueden deducir el 15% del importe de la compra de un vehículo 100% eléctrico, las ventas en el mes de julio también aumentaron con un crecimiento de casi el 60% hasta alcanzar las 4.193 unidades matriculadas, lo que representa un 4,32% de la cuota de mercado en el mes. Unas cifras que representan una bajada de las ventas de casi 1.000 unidades, lo que se traduce en un descenso del 20% en comparación con el quinto mes del año.

«Julio cierra con la misma tendencia que los meses anteriores, ya que el mercado de electrificados sigue creciendo, pero a un ritmo que es la mitad que el europeo. Es necesario recordar que aquel ciudadano que quiera comprar hoy un vehículo híbrido enchufable y eléctrico puro cuenta con las ayudas del plan Moves y además con un 15% en la deducción por la compra de un eléctrico en el IRPF hasta 3.000 euros en su declaración de la renta», señalan desde la patronal.

No obstante, avisan de que «a medio plazo, desde Anfac, seguiremos insistiendo en cambios profundos en los planes de demanda, fiscalidad y gestión de la recarga, cambios que lógicamente plantearemos con prioridad al nuevo Gobierno, pues los objetivos de la UE no esperan y nuestros competidores, tampoco».