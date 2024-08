El queso estrella de Mercadona que todos aman: delicioso y por menos de 4 euros

Mercadona se ha consolidado como uno de los supermercados favoritos de los españoles, no solo por su amplia variedad de productos, sino también por su inmejorable relación calidad-precio. Dentro de su oferta, los quesos destacan de manera especial, convirtiéndose en una opción indispensable para aquellos que buscan calidad sin comprometer su presupuesto. Ya sea que estés preparando una tabla de quesos para una ocasión especial o simplemente disfrutando de un aperitivo en casa, Mercadona siempre ofrece alternativas que se ajustan a todos los gustos y necesidades. Sin embargo, entre todas las opciones, hay un queso que ha captado la atención de los consumidores y se ha ganado un lugar privilegiado hasta el punto de ser un queso que se agota en todas las tiendas de este supermercado.

Los quesos de Mercadona no sólo son conocidos por su sabor, sino también por la variedad que ofrecen, cubriendo una amplia gama de tipos y maduraciones, desde los más suaves hasta los más intensos. Esta diversidad permite que cualquier amante del queso pueda encontrar en sus estanterías exactamente lo que busca. Pero hay uno en particular que ha logrado sobresalir, no solo por su sabor excepcional, sino también por su accesibilidad económica. En un mercado donde los productos gourmet suelen estar asociados a precios elevados, Mercadona ha logrado desmitificar esta idea, ofreciendo un queso de calidad superior a un precio asequible. Este equilibrio entre calidad y precio ha hecho que este queso en particular se convierta en un favorito indiscutible, llegando incluso a agotarse como decimos. Pero, ¿qué hace que este queso sea tan especial? A continuación, exploraremos todas las características que han hecho de este producto un verdadero tesoro en Mercadona.

El queso estrella de Mercadona que todos aman

El queso viejo de oveja «La Reserva» es, sin duda, uno de los productos estrella de Mercadona, y no es difícil entender por qué. Elaborado con leche cruda de oveja y una sola maduración, este queso se distingue por su sabor robusto y auténtico, que lo convierte en una opción ideal para aquellos que disfrutan de quesos con carácter. Al no estar pasteurizado, «La Reserva» mantiene intactas las propiedades organolépticas de la leche, lo que se traduce en una experiencia gustativa rica y compleja. Este queso es el resultado de un cuidadoso proceso de elaboración por parte de Entrepinares, una empresa con más de 40 años de experiencia en el sector quesero.

Entrepinares, la compañía responsable de este queso, ha logrado posicionarse como un referente en la industria, gracias a su compromiso con la calidad y la tradición. Con sede en Valladolid, esta empresa recoge la leche diariamente de cerca de 1.300 ganaderías, la mayoría situadas en entornos rurales próximos a sus centros de fabricación. Este enfoque en la calidad de la materia prima es uno de los secretos detrás del éxito de «La Reserva». La empresa no sólo se preocupa por la calidad del producto final, sino también por el bienestar de sus trabajadores y la sostenibilidad del entorno, lo que se refleja en cada pieza de queso que producen.

El queso premiado más famoso de Mercadona

El queso «La Reserva» no sólo ha conquistado el paladar de los consumidores, sino que también ha sido reconocido a nivel internacional. En 2021, fue galardonado con la medalla de oro en el prestigioso certamen International Cheese & Dairy Awards celebrado en Nantwich, Reino Unido. Este reconocimiento no es casualidad; es el resultado de un trabajo meticuloso que comienza en las granjas y culmina en un producto de excelencia. Con un contenido de 39 gramos de grasa y solo 0,5 gramos de azúcar por cada 100 gramos, este queso no solo es delicioso, sino también una opción relativamente saludable, lo que lo hace aún más atractivo para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un buen queso.

Un éxito de ventas a un precio imbatible

Uno de los aspectos más destacados del queso «La Reserva» es su precio. A tan solo 3,69 euros, este queso ofrece una relación calidad-precio que es difícil de superar. En un mercado donde los productos de alta calidad suelen estar asociados a precios elevados, Mercadona ha logrado romper el molde, ofreciendo un producto gourmet a un precio accesible para todos. Este es uno de los motivos por los que «La Reserva» se ha convertido en un éxito de ventas, hasta el punto de que en muchas ocasiones es difícil encontrarlo en las estanterías, ya que se agota rápidamente.

Este queso es perfecto tanto para disfrutar en solitario como para incluir en una tabla de quesos variada. Su sabor intenso lo convierte en el compañero ideal para un buen vino tinto o un pan rústico, potenciando la experiencia culinaria de cualquier comida o cena. Además, gracias a su presentación y a la consistencia de su calidad, «La Reserva» es una opción infalible para sorprender a los invitados en cualquier ocasión especial, sin necesidad de gastar una fortuna.

Otra opción premiada: el queso viejo tostado mezcla Hacendado

Para aquellos que no puedan encontrar el queso «La Reserva» en las estanterías debido a su alta demanda, Mercadona ofrece otra opción igualmente deliciosa y premiada: el queso viejo tostado mezcla Hacendado. Este queso, también elaborado por Entrepinares, ha sido galardonado con el premio «Super Gold» en los International World Cheese Awards de 2021, lo que lo posiciona como una alternativa de alta calidad.

El queso viejo tostado mezcla Hacendado está hecho con una combinación de leche pasteurizada de vaca (50%), oveja (20%) y cabra (15%), lo que le da un perfil de sabor único, con notas tostadas y una textura firme. Su precio es ligeramente superior, con un coste de 5,43 euros por una pieza de aproximadamente 395 gramos, pero sigue siendo una opción accesible para aquellos que buscan un queso de calidad. Esta alternativa es perfecta para quienes disfrutan de sabores más complejos y desean probar algo diferente.

En resumen, tanto el queso viejo de oveja «La Reserva» como el queso viejo tostado mezcla Hacendado representan dos de las mejores opciones disponibles en Mercadona para los amantes del buen queso. Con precios accesibles y una calidad reconocida a nivel internacional, estos productos son una prueba de que es posible disfrutar de un auténtico placer gourmet sin romper el banco. Sin duda, Mercadona ha sabido ganarse el corazón de los amantes del queso, ofreciendo productos que no solo satisfacen el paladar, sino que también respetan el bolsillo.