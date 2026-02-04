La primera reunión entre Óscar Puente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, y los sindicatos ferroviarios Semaf, CCOO y UGT ha terminado sin ningún acuerdo respecto a la huelga convocada para la próxima semana en todas las compañías de tren, aunque ambas partes se han emplazado a una segunda reunión para este jueves.

Las demandas de los sindicatos se centran principalmente en el incremento de la seguridad en las operaciones ferroviarias, sobre todo tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). No obstante, fuentes sindicales aseguran que las posiciones todavía son distantes y que «todavía queda mucho» para alcanzar un acuerdo.

Asimismo, desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) destacan que ha sido una reunión preliminar, en la que se ha abordado de manera general la problemática relativa a la seguridad y calidad del sistema ferroviario, así como las reivindicaciones del colectivo de maquinistas sobre la necesidad de un «cambio estructural».

El sindicato de maquinistas también ha trasladado su intención de acudir a todas las reuniones a las que sean citados «con la mejor voluntad, pero con las mayores exigencias».

Desde CCOO explican que las principales reivindicaciones trasladadas al Ministerio pasan por acometer un «cambio de paradigma en el mantenimiento ferroviario», incrementar la plantilla en Adif para internalizar actividades y solucionar las deficiencias de seguridad encontradas en la infraestructura.

Reunión para parar la huelga con los presidentes de Renfe y Adif

A la reunión, que comenzó a las 12.25 horas en la sede del Ministerio en Madrid, acudió Óscar Puente, acompañado del secretario de Estado, José Antonio Santano, de forma telemática (ya que está en Cataluña atendiendo la crisis en Rodalies); el presidente de Adif, Pedro Marco; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado; y la secretaria general de Transporte Terrestre.

Por parte de los sindicatos, han acudido una representación de CCOO, UGT y Semaf (la organización sindical mayoritaria entre los maquinistas). No obstante, el Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha denunciado públicamente la decisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de anunciar reuniones para tratar la huelga en el sistema ferroviario al completo con organizaciones sindicales del sector ferroviario excluyendo deliberadamente aparte de la representación legal de las personas trabajadoras, entre ellas al propio SFF-CGT. También se han quedado fuera de este encuentro el sindicato USO, el Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación ferroviaria (SCF), y CSIF.

La huelga está convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, y afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail), que son empresas privadas.

Los paros serán a jornada completa y persiguen reclamar un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), revertir la externalización de servicios a terceras empresas y aumentar las plantillas.