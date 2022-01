«Lideramos la recuperación económica en Europa»; «los españoles pagarán por la luz este año lo mismo que en 2018»; «los pensionistas no perderán poder adquisitivo»; «la inflación no es preocupante»; «llegarán los fondos europeos»… La lista de mentiras en el terreno económico que han lanzado Pedro Sánchez y su Gobierno este año es interminable.

Hasta en su última comparecencia del año, el miércoles 29 de diciembre, Sánchez repitió alguno de los eslóganes pese a que la realidad es la contraria: «Nos esperan dos años de crecimiento robusto», dijo, pese a que todos los organismos nacionales e internacionales han retrasado a 2023 la recuperación del PIB previo al coronavirus. Creceremos dos años, pero sólo servirá para recuperar lo perdido en 2020, cuando el PIB se hundió un 10,8%.

Inflación: no es un problema

La inflación ha cerrado el año con un incremento del 6,7%, según el dato preliminar de diciembre publicado por el INE. Al margen del problema que supone de pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos, el IPC se ha convertido en otra mentira más del Gobierno. El Ejecutivo señaló públicamente que «no era un problema» y que era «transitoria» -es verdad que también lo dijeron desde el BCE-, hasta que hace unas semanas la vicepresidenta Nadia Calviño ya empezó a admitir que era un contratiempo.

Poder adquisitivo de las pensiones

«Los pensionistas no van a perder poder adquisitivo porque nosotros, a diferencia del PP, vamos a revalorizarlas con el IPC». Esto es lo que han repetido una y otra vez desde el Ejecutivo. La realidad es que los pensionistas, a los que se les subieron las pensiones un 0,9% a principios de año, perderán poder adquisitivo porque la inflación ha quedado en un 6,7% en diciembre.

Es cierto que el Gobierno va a pagarles en enero la famosa paguilla -por última vez-, pero ese abono se ha calculado sobre la media de la inflación de noviembre a noviembre, por lo que al final se les abonará un 1,6% más adicional al 0,9%, lejos todavía del cierre del año.

Líderes en crecimiento

Liderar la recuperación económica en Europa fue otro de los mensajes que ha lanzado repetidamente Sánchez. Y, de nuevo, la realidad es bien distinta. La OCDE y otros organismos han dejado claro que España está a la cola de la recuperación, y Bruselas también.

Porque el Gobierno no ha acertado en su previsión de crecimiento del PIB. Estima un incremento para 2021 del 6,5%, frente a todos los organismos nacionales e internacionales que lo rebajan a un máximo del 5,7%. Unas cuentas que no sirven y que demuestran que la euforia de Sánchez no está justificada.

Fondos europeos

Otra de las promesas de Sánchez fue la llegada masiva de fondos europeos ya en 2021. El Ejecutivo ha asegurado que tiene comprometido el 70% de los fondos, pero la oposición y las empresas denuncian que no ha llegado prácticamente nada. Los PERTE no se han aprobado ni siquiera y si se han aprobado aún no está la ventanilla única para pedir las ayudas.

Esto significa que todos los organismos nacionales e internacionales han recogido en sus informes sobre España que el impacto de estos fondos en el PIB se retrasa a bien entrado 2022 y a 2023. Precisamente esa es una de las razones de que el PIB no haya crecido este año como se esperaba.

Precio de la luz

Y no podía faltar el precio de la luz. Sánchez aseguró que los españoles iban a pagar lo mismo que en 2018 y hace unos días admitió a regañadientes que un 30% iba a abonar más. Pero, dijo, eliminada la inflación y haciendo una media con el otro 70% que va a pagar menos, «cumplimos nuestra promesa», señaló.