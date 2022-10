El producto preparado más sano de Mercadona que no puedes dejar pasar

Los platos preparados han ganado mucha popularidad en los últimos años, y cada vez son más los que puedes encontrar en supermercados y tiendas especializadas en alimentación, ya que sin duda suponen un excelente recurso a la hora de tener a mano un plato ya listo para simplemente calentar y comer. Hoy te mostramos un plato preparado de Mercadona que es de los más saludables que vas a encontrar en el supermercado valenciano y que además está riquísimo… ¡lo querrás comer sin parar!.

Mercadona cuenta en sus establecimientos con una gran variedad de platos preparados que te vendrá de maravilla tener en casa para recurrir a ellos cuando vas mal de tiempo o no te apetece cocinar. Si además es un plato saludable y rico, sin duda es imprescindible tenerlo en casa.

La crema de lentejas de Mercadona que tienes que probar

Se trata de la Crema de lentejas con arroz Hacendado, un platazo ya preparado que tan sólo tendrás que calentar 3 minutos en el microondas y estará listo para comer… ¡está buenísima!. El envase de 350 g es una ración ideal para una persona y tiene un precio de 1,70€.

Esta crema de lentejas de Mercadona es una de las cremas más vendidas, un platazo fantástico y muy español que probablemente tu madre y tu abuela te hacían casi todas las semanas y que el supermercado valenciano te ofrece listo para calentar y comer, un plato delicioso, nutritivo y saludable… ¡lo tiene todo!.

Este plato cuenta principalmente con ingredientes como lentejas, arroz, zanahoria, tomate, cebolla, aceite de oliva virgen extra, sal y ajo. En cuanto a sus valores nutricionales, por cada 100 g de producto tiene 91 kcal, 0,6 g de grasas saturadas, 1,8 g de azúcares, 2,9 g de fibra alimentaria, 3,9 g de proteínas y 0,9 g de sal.

Para calentar esta crema de lentejas de Mercadona puedes hacerlo de dos formas diferentes:

Microondas : retira el film plástico y calienta durante 2-3 minutos, dependiendo de la potencia que selecciones. Remueve con una cuchara cuando esté listo, antes de consumir.

: retira el film plástico y calienta durante 2-3 minutos, dependiendo de la potencia que selecciones. Remueve con una cuchara cuando esté listo, antes de consumir. Cazo: si prefieres calentar la crema en un cazo o cazuela, vierte todo el contenido que viene en el envase en un cazo y calienta hasta que llegue al punto deseado, removiendo todo el tiempo para que no se pegue.

Si por algún motivo no te comes todo el plato, puedes guardarlo en el frigorífico hasta un máximo de 48 horas, más de ese tiempo perdería sus propiedades y no está garantizado que estuviera en un buen estado.